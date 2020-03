Les athlètes et les fans se rapprochent de douleur

CONTENU EXCLUSIF.

La douleur et la souffrance fonctionnent souvent comme des gardiens de la vie, comme des sentinelles qui nous avertissent lorsque le danger attend.

Maintenant, nous l’avons vécu. Le coronavirus a accéléré en nous un certain processus de réflexion sur ce qui compte vraiment, c’est la vie.

Et soudain, les gens meurent sans même dire au revoir. Et la peste qui nous semblait lointaine, est déjà là parmi nous et a modifié nos plans.

Mais face à la douleur, nous grandissons, nous devenons plus forts, car comme on dit, les crises font ressortir le meilleur de nous et le pire aussi.

Cependant, j’aime davantage une phrase d’Aristote, qui a déclaré que “la vertu brille dans le malheur” et a été vue de nos jours.

Je parle de l’attitude du monde en général, du message d’avertissement des malades envers les sains, de l’effort des médecins auprès des patients.

Dans le domaine du sport, ce n’est pas différent. Bien que beaucoup soient restés indifférents, d’autres ont étendu leur bras de solidarité et se sont déclarés présents, en conséquence.

Manny Pacquiao, le champion du monde de boxe philippin à plusieurs reprises, a pris la tête dans son pays pour apporter de l’aide à sa famille au milieu de la maladie.

Les joueurs de la Major League Baseball ont donné de l’argent à des employés qui n’avaient plus de revenus en raison de la suspension de la saison de baseball.

Au moins jusqu’à lundi, des athlètes des grandes ligues américaines. USA Ils avaient donné plus de 30 millions de dollars. Des gestes similaires d’athlètes ont été observés en Europe.

Il y a même un très beau geste des joueurs des Pirates qui ont acheté 400 pizzas et les ont envoyées à l’hôpital de Pittsburgh.

Les Yankees ont leurs joueurs de ligue mineure en quarantaine et chaque jour ils déposent de la nourriture à la porte de leur chambre.

Et bien qu’il y ait souvent des critiques sur la distance entre les athlètes de haut niveau et les fans, cette pandémie les a rapprochés.

Comment il doit nous rassembler pour partager le temps que nous avons volé à la famille pour le travail ou pour l’égoïsme qui nous anime souvent.

Personne ne veut souffrir, mais la douleur nous rend meilleurs, elle nous rapproche, et dans le sport on la voit malgré l’isolement. Et j’espère que lorsque le coronavirus sera vaincu, nous ne nous éloignerons plus.

Edgard Rodríguez sur Twitter: @EdgardR