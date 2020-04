Les athlètes paralympiques s’inscrivent également pour «Resistiré» | PracticoDeporte

«Je vais résister‘, la chanson du Duo dynamique qui est devenu un hymne de résistance contre le coronavirus, il sert également d’inspiration pour athlètes paralympiques, qui démontrent leur esprit et leur attitude positive en ces temps difficiles.

Certains athlètes paralympiques ont changé le sport pour le microphone et se sont lancés dans l’interprétation de la chanson mythique donnant une touche originale à leur version.

Chanter, danser, jouer des instruments et même s’habiller pour envoyer un message de joie. Ainsi, de cette façon, ils ont voulu célébrer la Journée mondiale de la voix et répandre une dose d’optimisme dans la société.

Hymne 30 ans plus tard

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, avec l’écriture du journaliste Carlos Toro, Ils ont interprété cette chanson pour la première fois en 1988 et plus de 30 ans plus tard, elle est revenue au premier plan de l’actualité en tant que symbole de la société espagnole pour faire face à une situation aussi compliquée.

Comme tous, les athlètes paralympiques doivent s’adapter aux nouvelles circonstances et adapter leur entraînement et leur façon de travailler à d’autres espaces, en utilisant tous les moyens à leur disposition pour continuer à garder la forme. Son grand objectif, les Jeux de Tokyo, qui ont été reportées d’un an, jusqu’en août 2021.

Avec une attitude positive, les athlètes paralympiques ont commencé le compte à rebours peu après moins de 500 jours parti pour le grand rendez-vous à Tokyo. Le message est clair: la famille paralympique résistera.

NOUS RÉSISTERONS! ??

Les athlètes paralympiques ont osé décliner de manière très particulière le «Resistiré» du Dynamic Duo.

À quoi ressemblera

– Comité paralympique espagnol (@Paralimpicos) 16 avril 2020

