Les atouts du secteur immobilier dans la nouvelle décennie | Communiqués

Oi Realtor se positionne sur le marché comme consultant de référence dans l’immobilier de luxe.

Les franchises immobilières accordent de plus en plus d’importance à la création de réseaux sains et à la nécessité de promouvoir une collaboration durable entre le central et les franchisés. De nombreuses agences ont commencé à comprendre l’importance de répondre aux besoins de leurs franchisés et de les motiver à obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Oi Realtor est orienté pour obtenir les meilleurs résultats commerciaux, sans négliger l’importance de renforcer l’organisation et en envisageant la nécessité de créer des équipes immobilières performantes. Sa recette est la confiance et un solide engagement envers le talent humain.

Pour Oi Realtor, il est très important que leurs franchisés soient mis à jour dans leurs connaissances et, en même temps, se sentent heureux et appréciés. Les franchisés se sentent valorisés lorsque la société immobilière les conduit dans leur perfectionnement professionnel, et ils se sentent pris en charge lorsqu’ils ont une grande marque à leur disposition.

Dans les agences immobilières, les nouvelles tendances et événements internes sont de plus en plus utilisés, notamment parce qu’ils parviennent à renforcer l’équipe immobilière, ce qui se traduit par de meilleures ventes. Les cours de formation et le coaching immobilier aident non seulement les employés dans leur perfectionnement professionnel et personnel, ils améliorent également la croissance commerciale et organisationnelle de l’immobilier.

Technologie et transformation numérique

Les centres immobiliers et les franchisés disposent de nouvelles technologies et formes de communication. La transformation numérique de l’immobilier ne peut être ignorée, car la grande pénétration de la technologie dans la vie des citoyens est indéniable.

Les programmes de gestion interne tels que les CRM immobiliers vous permettent d’atteindre très facilement d’excellents niveaux de communication. Ces nouvelles technologies accélèrent considérablement l’activité des professionnels, et les CRM immobiliers, comme Oi Realtor (Nexocrm.com), permettent une meilleure gestion du temps, entraînant une augmentation de la productivité individuelle et collective.

En résumé, le Big Data et l’Intelligence Artificielle peuvent être adaptés à la gestion immobilière et continueront non seulement d’être des éléments clés pour augmenter la productivité et améliorer les résultats de l’immobilier commercial. Ces concepts ont révolutionné le monde des affaires et, bien entendu, ils ont également généré un fort impact sur le secteur immobilier et la gestion des franchisés immobiliers.

Le secteur immobilier fait face à 2020 comme une année de stabilisation et de normalisation, après la période de croissance qui a suivi la crise, avec l’augmentation de l’offre de logements locatifs et de la construction industrialisée parmi ses principaux défis.

En expansion continue

La société continue de renforcer son expansion avec la signature de deux nouveaux franchisés à Madrid et Barcelone, et un nouveau bureau à Marbella a été ouvert. À la tête de ce nouvel espace sur la Costa de Sol se trouve Luis Moreno, contribuant à une solide carrière de commercial. Pour sa part, Sibyl González est le nouveau franchisé qui gérera la zone Moncloa et Gaztambide à Madrid; et Laurent Jean Christian pour la zone d’El Putxet et El Faró, à Barcelone.

Contact

Personne-ressource: Elena Mayoral

Description du contact:

Téléphone de contact: 916263929

images

http://bit.ly/2t1n3TL

Légende: Nouveau bureau Oi Realtor à Marbella

Auteur: Oi Realtor

http://bit.ly/2RvxQio

Légende: Oi Realtor, chaîne de courtage immobilier

Auteur: Oi Realtor