Les autorités du Costa Rica et du Nicaragua se réunissent d’urgence à Peñas Blancas pour adopter des mesures conjointes par Covid-19

Les autorités du Costa Rica ont convoqué une réunion d’urgence pour celles du Nicaragua afin d’analyser les actions conjointes pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. À la fin de la réunion binationale, les gouvernements du Costa Rica et du Nicaragua ont convenu de mettre en place des mécanismes pour partager des informations sur la situation sanitaire, mais garder les frontières ouvertes pour le transit des marchandises.

Dans une déclaration commune, les gouvernements ont indiqué qu’ils étaient convenus de “peaufiner les mécanismes de contrôle et l’échange d’informations pour contrôler les migrations non régulières” entre le Costa Rica et le Nicaragua. Cependant, les mesures affecteront les “flux commerciaux entre les deux pays”, de sorte que le transit des moyens de transport internationaux se poursuivra, en prenant toutes les mesures de protection sanitaire nécessaires et indiquées. “

La réunion s’est tenue à la frontière de Peñas Blancas, à laquelle a assisté le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères Denis Moncada avec des représentants de la police, des migrations, de la protection civile et du ministère de la Santé qui s’entretiendront avec le ministre costaricain des Relations étrangères, Manuel Ventura. Robles et autres ministres de ce pays, le plan pour faire face à la crise sanitaire.

La réunion s’est terminée à 12 h 20 le 21 mars, mais les autorités nicaraguayennes n’ont pas fourni d’informations sur l’existence d’un accord sur les mesures sanitaires et migratoires avec le Costa Rica.

Par une déclaration, les gouvernements ont indiqué qu’ils avaient discuté des “scénarios de coopération transfrontalière possibles qui permettraient de faire face à la pandémie de Covid-19”, ce qu’ils ont convenu

«La décision de mettre en place des mécanismes de coordination et de coopération entre les autorités du ministère de la Santé pour l’échange d’informations sur les cas positifs identifiés, ainsi que de travailler à l’identification des points de passage non autorisés, afin de porter une attention rapide aux migrants pas régulière des deux côtés, pour aider à arrêter la propagation du virus “, ont-ils déclaré dans le communiqué.

Les mesures spécifiques à prendre de chaque côté de la frontière pour empêcher la propagation du coronavirus n’ont pas été expliquées. Il a seulement été indiqué que les autorités travailleront “de manière coordonnée pour gérer le flux migratoire et affiner les mécanismes de contrôle et l’échange d’informations pour contrôler la migration non régulière”.

Cependant, le régime Daniel Ortega refuse d’adopter les mesures du protocole guidé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), autorisant la circulation des personnes à travers les postes frontaliers, tels que les navires de croisière, et par air malgré le fait que Les deux cas de personnes atteintes de coronavirus confirmés jusqu’à présent sont entrés par l’aéroport international de Managua.

Le vice-président Rosario Murillo a insisté sur le fait qu’une quarantaine nationale ne sera pas établie car ils “demandent à Dieu de ne pas nous paralyser” la pandémie, malgré le fait que deux cas positifs ont été confirmés et ce samedi 21 mars, les premiers cas suspects ont été signalés , il est également une personne qui s’est rendue au Panama et est entrée au Nicaragua via l’aéroport international de Managua.

La dictature d’Ortega donne la priorité à l’économie non paralysée malgré la demande de la population et des différents secteurs au niveau national et international que des mesures doivent être prises pour mettre en place un cordon sanitaire pour stopper l’avancée de Coronovaris dans le pays.

Les mesures à la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua n’affecteront pas le transit des marchandises. Dans le communiqué conjoint, les gouvernements “ont souligné l’importance des flux commerciaux” entre les pays, afin que le transit ne soit pas interrompu.

Les informations sur la réunion binationale ont d’abord été fournies par le ministère costaricien des Affaires étrangères dans un communiqué dans lequel il déclarait que “face à la situation internationale causée par la propagation de Covid-19”, ils ont décidé d’ouvrir avec les autorités nicaraguayennes une “réunion technique pour le renforcement de mesures de prévention et de surveillance de la santé aux postes frontières entre les deux pays.

Les délégations des pays, selon le communiqué, sont dirigées par les ministres des Affaires étrangères, de la Santé, de la Sécurité et de l’Intérieur, en plus des directeurs des migrations et des urgences.

Au Costa Rica, 109 personnes ont été confirmées par un coronavirus et deux personnes sont décédées de la maladie.

Le gouvernement de Carlos Alvarado a décrété lundi dernier l’état d’urgence nationale, en raison de la menace de COVID-19, qui impliquait, entre autres mesures, la suspension des cours dans les écoles publiques et privées, les universités et les entreprises ont été chargés de mettre en œuvre le télétravail envoi du personnel à la maison. L’urgence est jusqu’au 4 avril prochain, qui pourrait être prolongée en fonction de la situation sanitaire.

Le ministère des Affaires étrangères confirme que, compte tenu de la situation internationale causée par la propagation de # COVID19, les autorités de #CostaRica et #Nicaragua tiennent ce samedi 21 mars une réunion #technique pour renforcer les mesures de prévention et de surveillance sanitaire aux postes frontières

– Chancellerie du Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) 21 mars 2020

En outre, le Costa Rica a fermé ses frontières. Seuls les Costariciens et les résidents du pays sont autorisés à entrer dans ce pays, une mesure qui durera jusqu’au 12 avril, et ils doivent rester en quarantaine pendant 14 jours.

En Amérique centrale, il y a eu 293 cas confirmés et un total de cinq décès par coronavirus, selon le Système d’intégration centraméricain (SICA). Sur le continent américain, il y aura 9 144 cas confirmés et un total de 119 décès, jusqu’à vendredi dernier, selon une source officielle de l’OMS.