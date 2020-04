Les autorités se sont concentrées sur l’enlèvement des corps à Guayaquil, la ville équatorienne la plus touchée par le coronavirus

L’Équateur ajoute 205 nouveaux cas positifs du nouveau coronavirus ce vendredi aux 3 163 qu’il avait jusqu’à jeudi pour un total de 3 368 personnes infectées. Cela a été annoncé par le Service national de gestion des risques et des urgences de l’Équateur (SNGRE) dans sa déclaration numéro 39.

Le nombre de suspects y est passé à 3 661 (359 de plus que jeudi) et les morts à 145 (25 de plus que jeudi), dont 102 sont originaires de la région du Guayas et de sa capitale, Guayaquil, qui restent les plus touché par Covid-19 avec 145 nouveaux cas positifs en une journée. Mercredi seulement, cette région a signalé 1937 cas positifs et ce vendredi, ils se sont réveillés avec 2388, soit 451 de plus.

Dans ce rapport, il y a 3 289 sorties et 71 sorties d’hôpital (personnes récupérées et isolées, car elles ont besoin d’un deuxième test pour exclure complètement la charge virale). Jusqu’à présent, 10 317 échantillons ont été prélevés.

Ernesto Carrasco, vice-ministre des soins de santé intégrés, a assuré qu’il y avait suffisamment de ressources pour répondre à l’urgence sanitaire et l’appel est lancé pour embaucher plus de médecins et une personne en santé.

De cette façon, les statistiques de contagion et de décès par coronavirus en Équateur sont en augmentation et sans indication que la tendance va s’inverser, en particulier à Guayaquil, où le système de santé est effondré, malgré les annonces du gouvernement pour arrêter le pandémie, comme le rapporte El Universo.

Pour sa part, le président Lenín Moreno a exprimé jeudi sa profonde douleur face à la situation à laquelle sont confrontés les habitants de Guayaquil en raison du coronavirus.

Il a également annoncé les nouvelles décisions du Comité national des opérations d’urgence (COE) qui visent à empêcher une nouvelle propagation du virus. Il a réitéré que 400 000 familles qui vivent au jour le jour recevront le cautionnement de protection d’urgence.

En ce qui concerne l’urgence rencontrée par la ville de Buenos Aires, le Premier ministre a indiqué qu’il s’est coordonné avec le vice-président Otto Sonnenholzner afin que lui, ainsi que plusieurs ministres d’État, travaillent à partir de cette ville et n’épargnent aucun effort pour faire face à la situation.

Il a également déclaré que pour soigner les personnes nécessitant une hospitalisation, le nombre de lits et de respirateurs a augmenté et que les agents de santé se joignent. Il a rappelé que la Force opérationnelle interarmées se concentre sur l’enlèvement des cadavres.

Le maire de Guayaquil, Cynthia Viteri, a déclaré que “face à la situation alarmante due au retrait des morts dirigée par la Force opérationnelle interarmées désignée par le gouvernement national, ils ont mis à disposition des camions et des talents humains, avec toutes les mesures sanitaires pour agir immédiatement et soulager, autant que possible, la douleur que des centaines de familles et de citoyens éprouvent ».

Le microbiologiste et scientifique équatorien Jeannete Zurita, a expliqué au journal équatorien Expreso le problème de ne pas disposer d’une plate-forme unique pour diagnostiquer les cas de coronavirus, ce qui “n’est pas que le gouvernement ne veut pas autoriser l’entrée de plus de plates-formes, c’est que il n’y en a pas, ils n’arrivent pas. Étant une pandémie, les pays qui développent ces plateformes avec leurs réactifs respectifs les utilisent pour leur propre consommation. Par conséquent, des pays comme l’Équateur qui n’ont pas un grand développement technologique dépendent des autres. Ici, la seule plateforme avec laquelle nous travaillons est Roche car il n’y en a plus ».

Ce problème de manque de plates-formes, explique le président de la Société équatorienne de santé publique, Fernando Sacoto, à ce même média, est quelque chose qui devait être résolu il y a plusieurs mois, lorsque l’Organisation mondiale de la santé a lancé l’alerte aux pays pour préparez-les.

A cela, il faut ajouter le manque de fournitures pour effectuer les tests, ce qui a même provoqué l’arrêt d’Interlab, l’un des laboratoires autorisés à effectuer des tests dans le pays.