Les agriculteurs espagnols protestent depuis des semaines contre les bas prix payés à la campagne, phénomène qui se répète dans d’autres pays et contre lequel les gouvernements ont une certaine marge d’action sans violer les règles de concurrence.

Sous le slogan “Les agriculteurs à la limite”, les organisations agricoles se mobilisent pour réclamer plus d’aide et montrer leur refus des ventes en dessous des coûts de production, entre autres problèmes dénoncés depuis un certain temps.