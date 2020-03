Les bateaux réduisent de 50% les trajets entre San Jorge et Ometepe

Les propriétaires des bateaux qui assurent le service de transport par eau entre le port de San Jorge et le port Île d’Ometepe, Ils ont décidé de réduire de 50% leurs déplacements car le Covid-19, a provoqué une baisse drastique des mouvements de passagers.

Sur les 15 allers-retours qu’ils ont effectués par jour, neuf sont désormais effectués du lundi au samedi et sept le dimanche, ont annoncé les porteurs d’eau.

Selon Billy Arcia, administrateur de la Ferris Ometepe Uno y Tres, la mesure de réduction des déplacements est une décision prise en coordination avec la Direction générale des transports par eau (DGTA) du ministère des Transports et des Infrastructures (MTI), en raison de la faible demande de passagers.

“Les bateaux naviguent avec 15 ou 30 utilisateurs au maximum et cela représente des pertes pour le transport par eau”, a expliqué Arcia.

Il a dit que les Ferris Ometepe One et Three ont fait 7 allers simples et sont revenus entre eux, mais qu’ils n’en font plus que quatre.

«Les ferries ont la capacité de transporter 240 personnes, mais la demande des passagers a diminué comme jamais auparavant.

Même les réservations faites à Pâques par des ressortissants et des voyagistes ont été annulées dans leur intégralité “, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que les quelques passagers qui voyagent sont des résidents d’Ometepe, qui sortent pour faire leurs courses à Rivas car l’activité économique est réduite.

“L’atmosphère est triste”

Le ferry Che Guevara, par Cipriano Quiroga, et le Cacique Nicarao, par Ernesto Centeno, font un voyage par jour et non deux comme avant.

«La même chose se produit avec le hors-bord Santa Martha; À partir du 24 mars, nous avons convenu de réduire de 50% les itinéraires des bateaux car il n’y a rien pour les jeter “, a expliqué Quiroga.

“Le mouvement par voyage est de 15 à 20 passagers, et l’atmosphère est triste, car le tourisme à Ometepe est mort et pour continuer comme ça, il faudrait continuer à réduire les itinéraires”, a expliqué Cipriano Quiroga, propriétaire du ferry Che. Guevara.