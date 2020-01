Les billets d’Avlo commenceront à se vendre le 27 janvier | Les entreprises

Les billets d’Avlo, le nouveau service haute vitesse à bas prix de Renfe qui reliera Madrid et Barcelone, commenceront à être vendus lundi 27 janvier prochain, ont confirmé des sources d’Efe de la compagnie.

La nouvelle a été avancée par Président de Renfe, Isaías Táboas, dans une interview à El Periódico, dans laquelle il a avancé qu’il y aura “une promotion de lancement”.

Il Avlo, qui entrera en fonction le 6 avril, sera commercialisé uniquement en classe touristique et le tarif comprendra un prix de base – qui comprend le transport gratuit d’une valise cabine et d’un sac à main ou sac à dos -, auquel des services supplémentaires peuvent être ajoutés: sélection de lieu, modifications ou annulations de billets et bagages supplémentaires.

Le prix d’Avlo se situera entre 10 et 60 euros

Les tarifs dépendront de l’itinéraire et de l’anticipation de l’achat, mais dans un premier temps le prix variera entre 10 et 60 euros pour l’itinéraire Madrid-Barcelone.

Les enfants de moins de 14 ans auront un tarif de base de 5 euros, à condition qu’un billet adulte soit également acheté. Les nouvelles familles “AVLO” augmenteront le nombre de sièges AVE de 20% et compteront 438 sièges car il n’y aura qu’une classe touriste et la voiture de la cafétéria sera supprimée, bien qu’il y aura des distributeurs automatiques de nourriture et de boissons Répartis sur le train.