Les biocarburants de palme et de soja, la grande menace de déforestation massive | En vedette

Un rapport d’Ecologists in Action publié aujourd’hui avertit que s’il n’y a pas de changement dans les politiques en matière de biocarburants, 7 millions d’hectares de plus pourraient être déboisés dans le monde, dont 3,6 millions seront des tourbières tropicales, et cela s’aggravera plus le problème du changement climatique.

Dans le cadre de la campagne “Si c’est du palmier n’est pas bio”, l’organisation environnementale a publié la version espagnole de “Biofuels: more woodwood”, un rapport de Rainforest Foundation Norway qui avance, sur la base de trois scénarios, le les impacts environnementaux et sociaux pouvant entraîner l’utilisation d’huile de palme et de soja pour la fabrication de biocarburants.