Les brasseries ne sont pas un secteur essentiel: López-Gatell

Le sous-secrétaire à la santé a indiqué que les secteurs économiques non essentiels devraient cesser temporairement leurs activités, tout en rappelant que l’objectif de ces mesures est de sauver des vies pendant la pandémie de coronavirus.

Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a déclaré que les critères déterminer quels secteurs économiques sont essentiels et lesquels ne le sont pas Lors de l’urgence sanitaire nationale due à la pandémie de coronavirus, ils ont été soigneusement étudiés pour leur classification.

Lors d’une conférence de presse, le responsable de la santé a expliqué qu’en conséquence, l’industrie de la bière du pays n’est pas une activité essentielle pour la société mexicaine pendant cette crise sanitaire.

López-Gatell a souligné qu’ils avaient pris comme référence certaines lignes directrices des activités essentielles existant dans le monde et les opposaient ainsi à celles développées au Mexique.

«Une analyse conjointe minutieuse a été effectuée entre les secrétaires de la Santé, de l’Économie et du Travail. En fin de compte, il y en a qui vont dans l’essentiel et d’autres pas. Et il est compréhensible que ceux qui ne vont pas dans l’essentiel et doivent s’arrêter, ont le souci », a-t-il dit.

Il a ajouté que jeudi dernier, une lettre a été émise par la “direction malt, orge” du ministère de l’Agriculture, où autorisé la vente d’orge car les producteurs agricoles n’ont pas la capacité de le stocker.

«Il a donc été accepté comme valable d’une manière très limitée que l’industrie de la bière a reçu cette orge. Mais rien d’autre. La continuité des opérations n’est pas autorisée. La mesure est temporaire et est stipulée dans le Journal officiel de la Fédération du 31 mars. Il est très clair qui est essentiel et tous les Si vous n’identifiez pas votre secteur comme essentiel, vous devez vous arrêter jusqu’à la levée des mesures. Dont le but est de sauver des vies“Il a déclaré.

