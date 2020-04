Les cas de contagion au Texas dépassent les 10 000 – . Miami (51)

AUSTIN

– Le nombre de patients au Texas atteints de la maladie causée par le nouveau

le coronavirus a dépassé 10 000 cas jeudi, et le nombre de décès a dépassé

le 200, selon des chercheurs de l’Université Johns Hopkins.

Les

numéros de cas mis à jour toutes les heures par le Centre des sciences et de l’ingénierie

des systèmes universitaires ont totalisé 10 439 cas au Texas à la fin du

Jeudi après-midi, contre un peu plus de 9 300

Les responsables de la santé de l’Etat mercredi matin

Le

décès au Texas dus à COVID-19, la maladie causée par le coronavirus,

ils ont atteint 205 jeudi après-midi, selon l’université, contre 177

Décès au Texas signalés par les autorités sanitaires de l’État mercredi

le matin.

À

Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque de légers symptômes ou

modérée, comme la fièvre et la toux qui disparaissent en deux ou trois semaines. À

certains, en particulier les personnes âgées et les personnes

la santé existante, peut provoquer des maladies plus graves, y compris la pneumonie.

Le comté de Harris a signalé la plupart des cas avec 2 341 et la plupart des décès avec 31 cas jeudi après-midi. Le comté de Dallas était deuxième avec 1 432 cas et 22 décès. Le comté de Tarrant a signalé 637 cas et 20 décès, le même nombre de décès signalés dans le comté de Bexar.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbot, a été l’un des derniers du pays à déclarer l’ordre de rester chez lui.

.