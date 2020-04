Les cas de coronavirus en Floride atteignent 19 347 avec 452 décès – . Miami (51)

Les cas de coronavirus en Floride ont atteint 19 347 ce dimanche après 361 nouveaux positifs et six décès dans l’état ont été signalés depuis le rapport samedi après-midi, a rapporté le Florida Department of Health.

Miami-Dade compte 6 826 cas et Broward 2 865. Les deux comtés ont le plus grand nombre de personnes infectées dans l’État, où 452 personnes sont déjà décédées de COVID-19.

En outre, le comté de Palm Beach compte 1 609 cas positifs et Monroe 59. Au total, 2 633 personnes ont été hospitalisées dans l’État au cours de cette épidémie, ce qui ne signifie pas qu’elles sont toutes hospitalisées en ce moment.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que les autorités faisaient de leur mieux “pour élargir l’accès aux résultats dans les plus brefs délais. Nous avons travaillé avec les hôpitaux pour faire de tous les centres de la Floride avoir accès à l’équipement nécessaire. ”

DeSantis a déclaré que les hôpitaux publics ont une capacité de 43% pour soigner les patients potentiels. Il a annoncé que dans l’état 1 des 140 Floridiens subissent des tests pour le coronavirus, dans le but d’empêcher la propagation du virus.

DeSantis a déclaré que la Floride recevra 2 millions de masques faciaux et 300 000 écrans faciaux, 350 000 gants, entre autres fournitures, pour les agents de santé. De même, des travaux sont en cours pour augmenter le nombre de lits de soins et le nombre de respirateurs.

En ce qui concerne le système éducatif, il a déclaré que le vice-président Mike Pence reconnaît la Floride comme le leader de l’enseignement à distance, qui fonctionne efficacement, avec un système de gestion virtuel qui a augmenté sa capacité de 2,7 millions d’étudiants et plus. 2 millions de parents et 700 000 enseignants ont les guides pédagogiques.

parle de l’enseignement à distance en Floride.

En ce qui concerne les mesures préventives contre le nouveau virus, certaines villes de Floride se joignent à la tendance de le rendre obligatoire pour les personnes qui travaillent dans des entreprises essentielles (les seules ouvertes) ou qui se consacrent à la livraison à domicile de nourriture et d’autres produits. couvert la bouche et le nez.

La mesure a déjà été adoptée par les comtés comptant le plus de cas dans l’État: Miami-Dade et Broward.

D’un autre côté, on a également appris que le Corps des ingénieurs de l’armée américaine transformera les installations récemment rénovées du Miami Beach Convention Center en hôpital, avec une date limite de livraison le 27 avril, bien qu’ils pensent qu’ils l’auront prêt une semaine avant.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré que 184 employés médicaux de la Garde nationale travailleront à l’hôpital, qui ouvrira ses portes avec 450 lits, dont 50 pour les soins intensifs.

“Cela fournira beaucoup de ressources si le besoin se fait sentir de pouvoir prendre soin des patients”, a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse au centre mercredi.

DeSantis a déclaré que l’établissement pourra agrandir jusqu’à 1 000 lits et, contrairement aux autres hôpitaux de campagne à travers le pays, il sera destiné aux patients atteints de COVID-19.

Le maire de Miami-Dade, Carlos Giménez, a déclaré que la décision d’installer 450 lits préliminaires au centre-ville avait été prise pour préparer la ville au pire des cas. “Nous espérons que nous n’aurons pas besoin de l’utiliser, mais si le pire se produit, nous sommes prêts”, a déclaré Giménez, qui a également remercié le maire de Miami Beach, Dan Gelber, d’avoir abandonné cet espace.

DeSantis, qui a émis une ordonnance de séjour à domicile dans tout l’État depuis le 2 avril, a félicité les résidents de la Floride pour s’être conformés à ces instructions.

DeSantis a annoncé que des tests rapides pour COVID-19 vont être utilisés et que les personnes asymptomatiques qui ont eu des contacts avec des patients pourront accéder aux tests pour la première fois.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est le grand impact négatif que le nouveau virus a sur l’emploi et les revenus des personnes disposant de moins de ressources.

Ce samedi, deux livraisons de nourriture gratuites organisées par l’association caritative Feeding South Florida ont rassemblé des centaines de personnes à Miami et Miramar, qui se sont alignées cinq heures avant la date de début prévue, selon les images des médias locaux.

Des initiatives comme celles-ci ont vu le jour dans tout l’État depuis que les entreprises non essentielles de l’État ont dû fermer et des milliers de personnes ont perdu leur emploi.

Selon le ministère du Travail, en février 2020, la Floride avait un taux de chômage de 2,8%, l’un des plus bas du pays, qui avait globalement un taux de 3,5%, le plus bas depuis un demi-siècle.

La situation a radicalement changé avec COVID-19.

Le gouverneur a déclaré avoir acquis de nouveaux serveurs pour aider à maintenir le site Web en vigueur pour demander des prestations de chômage, qui s’est effondré la semaine dernière. Les employés de l’État travaillent 24 heures sur 24 pour aider les personnes qui tentent de demander une indemnisation.

