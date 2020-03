Les cas de coronavirus en Floride atteignent 2 900 avec 34 morts – . Miami (51)

Les cas de coronavirus en Floride ont atteint 2 900 vendredi après 416 nouveaux positifs ont été confirmés dans l’État et cinq décès supplémentaires, ont indiqué les autorités.

Les statistiques du Département de la santé montrent que Miami-Dade avec 744 cas et Broward avec 596. Les deux comtés ont le plus grand nombre de personnes infectées dans l’État, où un total de 34 personnes sont déjà décédées.

La ville de Miami avait le plus grand nombre de cas avec 407, suivie par Hollywood (224), Fort Lauderdale (113), Miami Beach (88), Hialeah (84) et Miramar (39).

Le gouverneur Ron DeSantis a expliqué mercredi au Orlando State Logistics Response Center que sa principale préoccupation concernait le personnel de santé et la population des maisons de soins infirmiers, étant la population la plus vulnérable exposée au virus.

Par conséquent, il a demandé que toute la population de plus de 65 ans et les personnes ayant des pathologies précédentes restent à la maison par précaution.

Il a exclu de décréter l’internement obligatoire dans tout l’État, comme il l’avait souligné quelques jours auparavant. «Il faut prendre en compte les effets secondaires» qui feraient perdre une grande partie de la population à leur emploi.

“Je pense que dans certaines régions de l’État où il y a plus de cas sporadiques, il serait difficile d’ordonner à la population de ne pas gagner de salaire, car s’ils vont travailler, cela n’a aucun effet sur le virus”, a-t-il expliqué lors d’une conférence. Presse DeSantis.

DeSantis a assuré que pour la semaine prochaine, le centre d’intervention, qui s’occupe généralement de l’approvisionnement de la population pendant la saison des ouragans, distribuera 1,95 million de masques aux différents centres de santé de l’État et 3 000 lits d’hôpital.

“Il est très important de protéger les agents de santé, car s’ils sont exposés sans protection, ils doivent être isolés pendant quinze jours, comme beaucoup de leurs collègues. Les hôpitaux sont donc très préoccupés par cette situation”, a expliqué le gouverneur.

Selon le gouverneur, l’augmentation de la capacité d’effectuer les examens dans tout l’État a été une priorité et a mis en évidence les cas du comté de Broward et de Miami-Dade, où plusieurs sites ont été ouverts pour les tests, car les deux comtés sont concentrés le plus grand nombre de personnes atteintes de COVID-19.

Les autorités de différentes villes ont émis des ordonnances pour empêcher la propagation du coronavirus.

D’un autre côté, le président de la magistrature de Floride, Charles Canady, a ordonné de suspendre tous les procès au niveau de l’État jusqu’au 17 avril, une ordonnance qui affecterait également toutes les procédures judiciaires et les procès rapides.

“La pandémie représente un défi extraordinaire pour le système juridique. Nous comptons sur l’interaction humaine pour rendre justice en vertu de la loi. Nous travaillons pour maintenir cette interaction tout en minimisant la propagation du virus”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Vendredi dernier, le gouverneur Ron DeSantis a publié un décret ordonnant la fermeture de tous les théâtres, salles de concert, auditoriums, théâtres, salles de bowling, salles de jeux, gymnases et plages publiques dans les comtés de Broward et Palm Beach. Les fermetures expirent le 31 mars, mais peuvent être renouvelées sur demande écrite de l’administrateur du comté.

COVID-19 provoque des symptômes légers ou modérés chez la plupart des gens, comme de la fièvre et de la toux, mais les personnes âgées ou celles qui ont des conditions préexistantes peuvent développer des complications graves, y compris une pneumonie.

Les plus de 470 000 résidents doivent rester chez eux, à quelques exceptions près pour les activités jugées essentielles.

Le chirurgien général de Floride, Scott Rivkees, a annoncé la semaine dernière que l’État travaillait avec des universités pour recruter temporairement des équipes d’épidémiologistes afin de renforcer les efforts contre la maladie.

