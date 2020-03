Les cas de coronavirus en Floride s’élèvent à 3 763 avec 54 morts – . Miami (51)

Les cas de coronavirus en Floride ont grimpé à 3763 samedi après que 565 nouveaux positifs ont été confirmés dans l’État et huit décès supplémentaires, ont déclaré les autorités.

Les statistiques du Département de la santé montrent que Miami-Dade avec 1 003 cas et Broward avec 814. Les deux comtés ont le plus grand nombre de personnes infectées dans l’État, où un total de 54 personnes sont déjà décédées.

La ville de Miami avait le plus grand nombre de cas avec 539, suivie par Hollywood (316), Fort Lauderdale (167), Hialeah (118), Miami Beach (115) et Boca Raton (54).

Lors d’une conférence de presse samedi, le gouverneur de la Floride a révélé qu’il contactait une entreprise qui a créé un test qui détecte le virus en seulement 45 minutes et qui est approuvé par la FDA.

“Nous avons commandé environ 2 000 tests que nous distribuerons dans le sud de la Floride et à Jacksonville”, a déclaré Ron DeSantis. «La rationalisation des tests nous permettrait de détecter les cas positifs le plus tôt possible et de les isoler.»

Un gros problème pour la Floride maintenant est que “nous continuons à recevoir des vols de New York où se concentre une grande partie du virus, donc une quarantaine obligatoire de 14 jours pour les personnes qui viennent de cet état a été ciblée. Nous faisons de même avec les gens.” arrivant de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où de grandes flambées de Covid-19 sont également signalées. ”

“Nous devons considérer l’hygiène comme une question essentielle”, a déclaré le gouverneur de l’Etat. “La distanciation sociale sera importante pour maintenir le changement de comportement, ne pas serrer la main et renforcer l’hygiène.”

“Les employés du secteur de la santé et les médecins présentant des symptômes sont examinés par mesure de précaution”, a-t-il souligné face à une confusion sociale évidente, même sur les réseaux sociaux, avec des personnes qui soignent directement les malades. En ce sens, il a conseillé que “si ceux qui ont été exposés ressentent une quelconque maladie, ils devraient s’isoler et prendre soin de ceux qui les ont chez eux”.

Le gouverneur de Floride a averti que les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées et les enfants, devaient rester à l’intérieur. “Ce sont eux qui ont besoin de soins particuliers”, car 90% des cas positifs concernent surtout ces tranches d’âge avec lesquelles il faut faire très attention à la maison.

Ron DeSantis a demandé à la population de plus de 65 ans et aux personnes ayant des pathologies antérieures de rester à la maison à titre préventif. Dans le même temps, il s’est montré préoccupé par le personnel de santé directement exposé à une éventuelle contagion du virus.

Les kits commenceront à être utilisés la semaine prochaine.

“Dans une semaine, nous recevrons un grand nombre de masques pour les hôpitaux”, a déclaré DeSantis, qui a souligné que la semaine prochaine, au moins deux millions de masques supplémentaires seront distribués aux différents centres de santé de l’État.

Selon le gouverneur, la Garde nationale travaille à l’ouverture d’un nouveau site de test à Palm Beach qui fonctionnerait de la même manière que ceux déjà ouverts à Miami-Dade et Broward. Eh bien, bien que le chiffre ne soit pas comparable à celui d’autres pays, sa proximité avec Miami-Dade et Broward inquiète car ces deux concentrent le plus grand nombre de cas dans tout l’État.

DeSantis a révélé qu’il connaissait un hôpital à Hialeah qui facturait 150 $ pour effectuer les tests COVID-19, et a déclaré avoir demandé au procureur général de l’État d’enquêter sur la situation concernant ces prix.

Les autorités de différentes villes ont émis des ordonnances pour empêcher la propagation du coronavirus.

“Des points de contrôle dans différentes parties de l’État continueront d’être activés pour voir qui entre, d’où ils viennent et quelles sont les plaques d’immatriculation des voitures et l’identité des personnes qui entrent dans nos villes”, a averti le gouverneur que c’était nécessaire pour ceux qui ce sont les gens qui sont accueillis dans nos villes.

Juste au moment où la chambre basse vient d’approuver un ensemble de mesures ce vendredi qui vise à fournir une aide financière à des milliers de familles dans le besoin à travers le pays, le gouverneur a averti qu’il n’est pas conseillé de sortir et de chercher de nouveaux emplois dans des secteurs à forte exposition si vous vous trouvez sans emploi

“L’allocation de chômage viendra, ce n’est pas le moment de chercher un emploi, car ils ne devraient pas créer une situation pire pour eux, chez eux et avec leurs familles”, a confirmé DeSantis.

Découvrez comment éviter la contagion dans une activité aussi simple que le shopping au supermarché.

COVID-19 provoque des symptômes légers ou modérés chez la plupart des gens, comme de la fièvre et de la toux, mais les personnes âgées ou celles qui ont des conditions préexistantes peuvent développer des complications graves, y compris une pneumonie.

Alors que les Florida Keys bloquent leur chemin vers les visiteurs et certaines villes ordonnent de ne pas partir après 10 heures du soir pour empêcher la propagation du virus par contact de personne à personne.

