Les CDC pourraient demander au grand public de commencer à utiliser des masques anti-coronavirus – .

Le CDC envisagerait de modifier ses directives sur les coronavirus afin de recommander l’utilisation du masque par le grand public.

Il n’y a rien de définitif pour le moment, mais la nouvelle politique conseillerait au public d’opter pour des solutions de bricolage au lieu des masques chirurgicaux et N95 qui sont si désespérément nécessaires dans le secteur de la santé.

Certains hôpitaux manquent d’équipements de protection individuelle (EPI) et il faut éviter de porter des masques.

Le CDC a réitéré ses directives concernant l’utilisation de masques il y a quelques jours en réponse aux rumeurs selon lesquelles ces politiques allaient changer. L’agence conseille uniquement aux personnes qui pensent être infectées de porter des masques de protection pour éviter d’infecter les autres si elles ont vraiment besoin de quitter la maison. Sinon, seuls ceux qui entrent en contact avec des patients COVID-19 devraient porter des masques, comme les agents de santé et les premiers intervenants. Les directives du CDC sont probablement destinées à empêcher une fuite sur les masques de la population paniquée, à un moment où certains hôpitaux manquent d’équipements de protection individuelle (EPI) adéquats. Mais le CDC pourrait bientôt changer son air et dire aux gens de porter des masques lorsqu’ils sont en plein air.

Certains experts, comme le directeur général du CDC chinois, disent que ne pas porter de masques est la plus grande erreur que les États-Unis et l’Europe commettent en essayant de réduire la propagation du nouveau virus. Par ailleurs, des chercheurs japonais ont prouvé l’existence de soi-disant micro-gouttelettes, de minuscules gouttes de salive qui flottent dans l’air après une toux ou un éternuement, ou même lors d’une conversation régulière. Invisibles à l’œil nu, ces particules peuvent flotter dans les espaces intérieurs mal ventilés. Les chercheurs n’ont pas encore expliqué combien de micro-gouttelettes infusées de virus il faudrait inhaler pour contracter COVID-19, mais l’utilisation de masques pourrait réduire davantage le risque. S’il y a une pénurie de masques, il est logique de ne pas les thésauriser. Ce sont les professionnels de la santé et les premiers intervenants qui devraient avoir suffisamment d’approvisionnement pour continuer à traiter les patients COVID-19.

Les directives du CDC sont en cours d’élaboration, a déclaré un responsable fédéral au Washington Post. La discussion interne n’a pas été finalisée, mais les nouvelles lignes directrices indiqueraient clairement que le public ne devrait pas utiliser de masques médicaux pour se protéger. Au lieu de masques chirurgicaux et N95, les gens devraient recourir à des masques de fortune et des revêtements de bricolage qui protégeraient le nez et la bouche.

Les masques ne sont pas des solutions infaillibles, qu’ils soient de qualité médicale ou à faire soi-même. Vous devez toujours pratiquer une bonne hygiène et garder vos mains loin de votre visage. De plus, l’éloignement social est le meilleur moyen de limiter la propagation de la maladie. Ce n’est pas parce que vous avez un masque que vous pouvez retourner à la vie que vous aviez auparavant. Mais même un masque de fortune peut réduire le risque de propagation de la maladie ou d’entrer en contact avec toute sorte de gouttelettes, surtout lorsque vous vous rendez dans des magasins pour de la nourriture ou d’autres produits essentiels.

À l’heure actuelle, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dit que seuls les malades et leurs soignants devraient être des masques médicaux.

