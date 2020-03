Les cercueils sont «distribués» avec des dizaines de morts de coronavirus après l’effondrement du cimetière – Telemundo Miami (51)

Bergame, Italie – Une longue colonne de camions militaires a traversé le centre de Bergame, dans le nord de l’Italie, mercredi soir, transportant des dizaines de cercueils de victimes du coronavirus pour la crémation dans d’autres endroits, car le cimetière du la ville n’a plus de capacité.

L’image de l’impressionnante caravane vert olive, recueillie par les médias italiens, est un exemple de la façon dont l’épidémie frappe la province de Bergame, la plus touchée de la Lombardie, avec environ 55 décès quotidiens dus à la maladie.

Les cercueils, placés dans une trentaine de camions de l’armée, ont traversé la ville en allant du cimetière local à l’autoroute, destinés à une douzaine de municipalités en Italie.

Le cimetière ne peut plus gérer l’urgence et l’attente des crémations est supérieure à une semaine.

Selon le journal local L’Eco di Bergamo, des véhicules militaires ont sorti près de soixante cercueils pour incinérer les restes dans les installations de diverses municipalités qui ont proposé de le faire.

La moitié d’entre eux ont été conduits à Modène, dans le cimetière duquel les incinérations seront effectuées, selon l’accord conclu avec la préfecture et les autorités sanitaires.

D’autres corps des victimes de cette épidémie à Bergame ont été transférés dans les municipalités d’Acqui Terme, Brescia, Cervignando del Friuli, Parme, Plaisance, Rimini, entre autres.

Une fois les crémations effectuées, les cendres seront transférées à Bergame, au lieu d’origine du défunt.

Le maire de Bergame, Giorgio Gori, a remercié les villes qui collaborent à cette triste gestion de l’urgence.

“Dans un moment tragique, votre collaboration et votre proximité sont louables”, a écrit le maire, qui a noté que le cimetière local ne peut gérer le nombre élevé de crémations, car la plupart des familles des défunts ont choisi cette modalité.

L’Italie a approché 3 000 décès avec le coronavirus, après avoir enregistré en une seule journée 475 autres, et les cas positifs sont près de 29 000.

Le bilan est dramatique en Lombardie, où au cours des dernières 24 heures, il y a eu 319 décès supplémentaires, jusqu’à 1959, et le nombre total de positifs est de 12266, avec près d’un millier de personnes en soins intensifs, et dans cette région, Bergame est la plus touchés.

