Les chefs parient sur une gastronomie plus durable après la pandémie | En vedette

Une gastronomie centrée sur les produits du terroir, plus respectueuse de la nature, qui réduit le gaspillage alimentaire et minimise ses effets sur la crise climatique, est une gastronomie reconnue par des chefs internationaux de renom après la pandémie COVID-19.

Lauréats et finalistes du Basque Culinary World Prize (BCWP), un prix qui récompense le pouvoir transformateur de la gastronomie, doté d’une réunion organisée par le Basque Culinary Center de Saint-Sébastien, à laquelle ont assisté plus d’un millier de personnes de 62 pays. 100 000 euros et dont les nominations pour l’édition de cette année sont ouvertes jusqu’au 1er juillet.

Eneko Atxa, avec trois étoiles Michelin à Azurmendi (Vizcaya), a fait valoir que les cuisiniers peuvent “faire partie de la solution à de nombreux maux qui se produisent”. Dans son cas, à travers un projet contre la crise climatique en collaboration avec l’Université de Stanford (Californie, USA) qui recherche la nourriture la plus durable au monde pour promouvoir sa culture.

Quant à la situation des restaurants, il a préconisé d’être “créatif” pour s’assurer que les clients puissent en profiter malgré les mesures sanitaires et sanitaires qui seront imposées, et pour de nouvelles sources de revenus comme “la fabrication de plats de cinquième gamme qui sont vendus en les supermarchés et les gens peuvent se retrouver à la maison. “

Vitorian Diego Guerrero, avec deux étoiles Michelin à DSTAgE (Madrid), a critiqué les mesures de désescalade pour l’industrie hôtelière proposées par le gouvernement parce que “elles génèrent des doutes et plus d’incertitude” et parce que cela signifie pour les bars et restaurants que “cela coûte plus cher d’ouvrir que d’être fermé. “

“L’important n’est pas quand ouvrir, mais comment, et cela n’a pas été dit, car si nous ouvrons 30% de la capacité avec des dépenses à cent pour cent, ce sera un décès annoncé”, a ajouté le chef, désormais dédié à son travail. avec l’ONG World Central Kitchen pour nourrir les toilettes et les personnes sans ressources.

Selon lui, “le grand échec” de l’humanité après la pandémie sera “d’oublier ce qui a été appris”, c’est pourquoi elle a plaidé pour “revoir les relations avec nous-mêmes, avec la société et avec la planète”.

Du Brésil, David Hertz, co-fondateur de Gastromotiva, une organisation à but non lucratif qui propose une formation culinaire gratuite aux jeunes des quartiers pauvres de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Mexico, est intervenu pour faciliter leur intégration dans le monde du travail.

Gastromotiva fonctionne pendant la pandémie comme banque alimentaire à Rio mais Hertz réfléchit déjà à un avenir de restauration “plus engagé pour la société et la nature”.

La vénézuélienne María Fernanda di Giacobbe a remporté le BCWP en 2016 pour Cacao de Origen, avec lequel de nombreuses femmes vulnérables sont devenues des micro-entrepreneurs, et elle a dénoncé que les effets de la pandémie de manque de nourriture et de pauvreté accrue se sont déjà ils se sont produits dans son pays “en raison d’un virus idéologique”.

Il a défendu que le moment était venu de “se connecter avec la nature et les producteurs, de revenir aux racines” parce que le travail de cuisinier “n’est pas seulement de nourrir le corps, mais aussi l’esprit et l’esprit pour atteindre le bien-être de la société “

L’Américain Anthony Myint, vainqueur du BCWP en 2019 par Zero Foodprint et Perennial Farming Initiative, avec qui il conseille aux entreprises agroalimentaires de réduire leur empreinte carbone et de lutter contre l’urgence climatique, a préconisé que les restaurants fassent “partie de la solution “de la” nouvelle normalité “contribuant à l’amélioration du système alimentaire, favorisant la consommation de produits durables.

Parmi les mesures proposées figure la facturation de 1% à la minute en faveur d’une agriculture qui réduit les émissions de carbone dans l’atmosphère et qui bénéficie d’un soutien scientifique, ainsi que les paris sur les énergies renouvelables.

Silo est le premier restaurant avec le label “zéro déchet” à Londres, et responsable en est le chef Douglas McMaster qui espère que la société post-CoVID-19 suivra, globalement, cette ligne “d’éviter le gaspillage” et améliorer notre relation avec la nature. “

Par conséquent, en plus de cuisiner pour les personnes qui en ont besoin dans leur communauté, il travaille de nos jours sur un guide pour éliminer les déchets dans les restaurants, car “de cette façon, nous contribuerons à rendre le monde meilleur et plus vert”.

Elijah Amoo est le responsable au Ghana de Food for Africa et a défendu que la place des cuisiniers est “au-delà de leurs restaurants” pour “servir la société avec nos connaissances et nos compétences”.

Les projets gastronomiques à vocation sociale sont désormais “plus importants que jamais”, a déclaré le cuisinier turc Ebru Baybara Demir (Turquie), responsable du projet From Soil to Plate (du sol à l’assiette) qui, dans la zone frontalière avec la Syrie, combat la chômage élevé des femmes réfugiées syriennes en leur permettant de devenir cuisinières.

En outre, pendant la pandémie, elle travaille à produire et à vendre des savons naturels avec des produits locaux, dont les revenus iront également à ce groupe.

Par Pilar Salas