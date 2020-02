Les cheveux, l’élément transgressif de l’Oscar | Le style

Les cheveux lâches ont gagné le jeu à ceux collectés lors d’une nuit où l’élément transgressif du “look” s’est concentré sur le pleo, où des tons fluorescents aux cheveux blancs teintés ou aux racines noires nues, ils ont pu voir sur le Tapis rouge.

La créatrice de costumes britannique Sandy Powell, nominée pour la conception de costumes par “The Irish”, a laissé ses cheveux orange très courts remplir le Dolby Theatre de couleurs.

Sibley Scoles est l’une des femmes qui ne craint pas les changements de couleur dans ses cheveux. Ce soir, il a décidé de porter un généreux toupet au centre de la tête, avec des cheveux très rasés sur les côtés et des cheveux blancs. Tendance pure sur le tapis rouge.

Comme prévu, la très jeune Billie Eillis a choisi de compléter son ensemble de Chanel blanc avec une manucure de style Rosalía et un phosphorescent vert sur le dessus de ses cheveux, très typique de son âge.

Loin de ce style décontracté, la Mexicaine Salma Hayek, a opté pour un “look” gréco-romain, avec une super-collection qui se pare d’une pointe de brillant et de perles assorties à ses boucles d’oreilles.

Le chanteur et compositeur norvégien Aurora, qui a chanté la chanson de “Frozen 2”, avec Idina Menzel “Into The unknown” et le reste des artistes qui ont donné une voix dans différents pays à cette chanson dans différentes langues, sont apparus sur le tapis. rouge avec un bijou-bandeau, décoré en argent et perles, qui a recueilli ses cheveux blancs. Un style très japonais, comme sa robe.

Les demi-longueurs et les cheveux lâches ont gagné du terrain cette année pour ceux rassemblés sur le tapis rouge des Oscars et même Penelope Cruz, qui pour les grandes dates misent généralement sur de précieuses collections qui exposent leurs épaules, cette fois il a surpris en regardant Une crinière ultra-lisse, très jeune.

Une bonne coiffure améliore ou est capable de couler le meilleur “look”. Tout accompagne et tout détail reste. C’est le cas de Natalie Portman qui a porté une demi-crinière, légèrement ondulée, trop droite et simple. Segney Weaver a également opté pour un poil mi-long jusqu’au cou ondulé, très adéquat et flatteur.

La meilleure actrice de soutien oscarisée Laura Dern a choisi d’onduler ses cheveux blonds. Une réussite. Cependant, Margot Robbie, également nominée comme meilleure actrice de soutien pour “Il était une fois .. à Hollywood”, a rejoint la tendance des cheveux dénoués et des racines assombries sans grand succès pour l’ensemble.

Saoirse Ronan, nominée pour la meilleure actrice principale pour sa performance dans “Little Women”, était l’une des rares à avoir opté pour une frange, qui arrondissait son visage. EFE