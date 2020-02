Les Chinois souffrent-ils du coronavirus en mangeant des animaux exotiques? | EFE vérifie

“Comment ne peuvent-ils pas attraper des virus si les Chinois mangent des chats, des chiens, des chauves-souris, des serpents et des mille-pattes?”, Se demandent certains. Les réseaux sociaux bouillonnent ces jours-ci de photos de citoyens chinois masqués, mais aussi dévorant des grenouilles crues, buvant de la soupe de chauve-souris ou dégustant des rats.

Après avoir appris que le marché des fruits de mer de Wuhan, dans le centre de la Chine et où les animaux sauvages étaient commercialisés illégalement pour la consommation, aurait pu être au centre de la contagion du coronavirus, messages liés à sa gastronomie exotique qui se nourrissent La stigmatisation contre la communauté chinoise.

Il est vrai que, à certaines occasions, les Chinois consomment des animaux exotiques, mais ce n’est ni une pratique répandue ni l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a confirmé que c’est le foyer de l’infection ni qu’il est possible d’être infecté uniquement en consommant ces espèces sauvages

Qu’est-ce que les Chinois mangent vraiment?

Dans un pays de 1,4 milliard d’habitants, il n’est pas approprié de dire que les Chinois “mangent tout”: la consommation d’animaux considérés comme “exotiques” – chiens, cerfs, pangolins, serpents – est une pratique qui existe, mais qui ne se produit que dans certaines régions du pays et à des occasions très spécifiques.

Sans surprise, beaucoup de ces produits sont exclusifs et chers, de sorte que le chinois ordinaire ne les consomme pas régulièrement et, de plus en plus, critique ces pratiques.

Ces animaux ne figurent généralement pas sur la carte des restaurants du sud du pays, et c’est par le bouche à oreille ou sur Internet que les intéressés découvrent quels établissements peuvent être commandés.

Le cas le plus documenté est le festival controversé qui s’est tenu dans la ville de Yulin, dans la province méridionale du Guangxi, où des milliers de chiens sont abattus, vendus, cuits et consommés dans le cadre d’une “tradition” qui est critiquée non seulement pour la maltraitance des animaux, mais aussi pour le marché noir et les problèmes de santé qu’il génère.

Mais les Chinois mangent non seulement de temps en temps des animaux sauvages comme une gourmandise, pour profiter de sa saveur, mais aussi parce qu’il est considéré comme une médecine traditionnelle.

Le mot “yewei”, qui se traduit par “goûts sauvages”, fait référence à la consommation de ces espèces pour leurs avantages nutritionnels supposés et avec la conviction qu’elles peuvent aider à guérir des maladies telles que l’impuissance masculine, l’arthrite ou la goutte.

En tout état de cause, les autorités chinoises ont décrété fin janvier la suspension temporaire du commerce d’animaux sauvages, après avoir détecté que l’origine du foyer se trouverait dans la mutation d’un virus d’un des animaux vendus à Wuhan.

En plus du poisson, ce marché de rue faisait également du commerce illégal de viande de rat, de paons, de lièvres fraîchement abattus et même de crocodiles.

Au lendemain de l’épidémie, les scientifiques, les médias, les associations civiles et les particuliers ont fait entendre leur voix ces jours-ci en Chine pour demander des réglementations plus sévères et spécifiques, ainsi que des campagnes d’information et de sensibilisation plus transparentes qui freinent le commerce et la consommation de ces produits. les animaux.

Coronavirus infecté en mangeant des animaux sauvages?

En aucun cas, la contagion n’a été évoquée par la consommation d’animaux exotiques, mais par le contact humain direct avec des animaux vivants porteurs du virus et une transmission ultérieure entre humains.

Le 12 janvier, l’OMS a publié une déclaration expliquant qu ‘”il existe des preuves tout à fait concluantes que l’épidémie est due à des expositions dans un marché aux poissons et crustacés de la ville de Wuhan”, comme l’ont confirmé les autorités sanitaires chinoises. .

Dans cette ligne, le docteur en microbiologie et professeur à l’Université de Burgos David Rodríguez Lázaro précise à l’EFE que le nouveau coronavirus est un virus respiratoire, c’est-à-dire que “son principal mode de transmission est l’inhalation de gouttelettes respiratoires contenant des particules virales infectieuses”.

“Le début de cette épidémie est dû à un saut d’espèce d’un animal hôte à l’être humain”, souligne-t-il, mais “il n’y a aucune preuve dans cette épidémie que la transmission était d’origine alimentaire, mais en raison du contact étroit entre les animaux et l’homme et sa transmission respiratoire par inhalation de particules virales infectieuses “.

Aussi l’expert en microbiologie et virologie de l’Université de Barcelone Susana Guix garantit que “en général, la consommation d’animaux ou d’aliments d’origine animale, à moins qu’ils ne soient crus ou insuffisamment cuits, n’entraîne pas de risque de transmission de maladies”.

Guix ajoute que le risque de passage d’un virus d’un animal à l’homme sera d’autant plus grand que la distance évolutive entre les deux espèces sera faible. “C’est-à-dire, par exemple, qu’il est plus probable qu’il y ait transmission d’une infection virale entre deux mammifères qu’entre un reptile et un mammifère.”

Et d’autres maladies infectieuses?

Selon l’OMS, plus de 200 maladies peuvent être transmises par les aliments et plus de 40 agents pouvant provoquer des intoxications alimentaires ont été décrits.

Cependant, la maîtrise de soi effectuée dans l’industrie et les contrôles officiels de l’administration minimisent le risque de manière significative.

Par conséquent, lorsqu’il s’agit de contracter des maladies dues à la consommation d’animaux, le fait qu’il s’agisse d’une espèce sauvage ou exotique n’est pas aussi important que le fait qu’il soit bien cuit et que sa commercialisation soit conforme aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

