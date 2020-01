Les citoyens face au pouvoir législatif risquent de devenir invisibles | La politique

Les citoyens sont confrontés à la législature la plus compliquée depuis leur arrivée au Congrès en 2016, en restant avec une brève représentation parlementaire de seulement dix députés après avoir touché la deuxième position à la Chambre et avec le danger d’être pris dans l’invisibilité, entre le PP et Vox.

Dans ce scénario fragmenté, avec 22 forces politiques assises dans l’hémicycle, les plus polarisées de ces dernières années, la formation orange est confrontée au défi de se faire entendre par le bruit et le tumulte, qui pourraient être installés dans la Chambre à partir de dorénavant comme cela a été vu dans le débat d’investiture.