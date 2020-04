Les coiffeurs, boulangeries ou plombiers peuvent demander un moratoire sur les devis | Économie

Le gouvernement a détaillé les 12 secteurs économiques – parmi lesquels des entreprises telles que les boulangeries, les coiffeurs, les travaux de plomberie ou les installations de chauffage – qui peuvent demander une suspension de six mois sans intérêt du paiement des cotisations sociales en mai, juin et juillet.

Selon l’ordonnance publiée ce mercredi par le Journal officiel de l’Etat (BOE), et qui précise qui peut demander cette mesure approuvée fin mars, ce moratoire peut être demandé par les entreprises et les indépendants dans les activités suivantes: cultures, imprimerie et arts graphiques, menuiserie métallique, plomberie, installation de systèmes de chauffage et de climatisation ou installation de menuiserie.

Il comprend également le commerce de détail non spécialisé, les magasins à prédominance de produits alimentaires, le commerce des boissons et du tabac ou les boulangeries, les confiseries et les pâtisseries, les agences de publicité, les activités dentaires, la coiffure et autres traitements de beauté.

Le moratoire permettra aux indépendants et aux entreprises dont l’activité correspond aux codes CNAE de ces activités de demander la suspension des quotas patronaux de leurs salariés pour une période de six mois sans aucun intérêt.

Si le moratoire est accordé, les paiements à effectuer en mai seront payés en novembre et ainsi de suite avec le reste des paiements mensuels.

Les entreprises doivent demander le moratoire entre le 1er et le 10 du mois au cours duquel elles devraient faire face au paiement au Trésor Général de la Sécurité Sociale via le système RED.

Dans le cas des travailleurs indépendants qui ne sont pas autorisés par RED, ils peuvent utiliser le service de siège électronique de la sécurité sociale.

Pour le reste des entreprises et les indépendants, dont l’activité ne figure pas parmi celles indiquées, le gouvernement rappelle qu’il peut demander un report des cotisations sociales avec un taux d’intérêt de 0,5%, sept fois inférieur à la normale pour les paiements dus. effectuer dans les mois d’avril, mai et juin.

Ces initiatives font partie du train de mesures que le gouvernement a lancé face à la pandémie de COVID-19.