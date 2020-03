Les commerçants prennent des mesures pour se protéger de Covid-19

Une grande partie des commerçants du marché de gros prennent des mesures pour se protéger du COVID-19, comme l’utilisation de masques et de gants pour servir leurs clients.

Le commerce est faible dans les secteurs où les fruits, les denrées périssables, les vêtements, les chaussures et les appareils électroménagers sont proposés. Au lieu de cela, il y a des rangées sur les étals de céréales de base, de poulet, de viande et de produits laitiers. Les concessionnaires ont indiqué que depuis le week-end, la population accordait la priorité à la nourriture et la plupart achètent en gros.

Les vendeurs de rue proposent des gants jetables et en tissu, la paire coûte entre 10 et 50 cordobas.

Actuellement, dans l’auditorium de la Corporation municipale des marchés de Managua (Commema) del Mayoreo, une conférence se tient avec certains commerçants pour expliquer les mesures à prendre dans le centre commercial face à la pandémie.

Voilà à quoi ressemblent les couloirs du marché Roberto Huembes. LA PRESSE / Perla Gutiérrez

Il est dirigé par des médecins du ministère de la santé et une trentaine de commerçants membres d’associations y participent.

