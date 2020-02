Les concours de créanciers augmentent de 3% en 2019 après cinq ans de baisse | Économie

Le nombre d’entreprises qui se sont déclarées en faillite – ancienne suspension des paiements – s’élevait à 4464 fin 2019, soit 3% de plus qu’en décembre 2018, qui a rompu une séquence de cinq ans à la baisse, selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national de la statistique (INE).

Les données des statistiques sur la procédure de mise en faillite montrent que sur les 6 599 débiteurs en faillite, qui comprennent des entreprises et des particuliers avec et sans activité commerciale, 6 200 étaient des volontaires et 399 étaient nécessaires.