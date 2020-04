Les conditions de pratique de l’activité physique seront connues ce jeudi | PracticoDeporte

Les conditions dans lesquelles les activités physiques et sportives peuvent reprendre En Espagne, ils seront connus ce jeudi, lorsque le ministère de la Santé publiera un arrêté qui fixera les conditions pour pratiquer une certaine activité physique, après la décision du gouvernement selon laquelle, à partir du 2 mai, vous pourrez faire du sport individuellement et des 4 sessions de formation des ligues professionnelles fédérées et de base.

Cela a été expliqué par le ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a expliqué lors d’une conférence de presse que son service travaille à l’élaboration de quatre ordonnances de procédure pour décréter les différentes étapes de la “Planifier la transition vers une nouvelle normalité“, approuvé ce mardi par le Conseil des ministres en quatre phases différentes.

L’un d’entre eux, dont la publication est prévue pour demain, jeudi, réglementera, selon le ministre, les conditions d’exercice de certaines activités physiques, une fois vu les chiffres de la pandémie après la rencontre qui se tiendra ce mercredi avec les conseillers régionaux.

Fin de la première étape

Illa a souligné que la première étape de la pandémie a déjà été franchie, donc maintenant la “transition vers la nouvelle normalité” est confrontée sur la base du plan communiqué par le Premier ministre, qui repose sur trois piliers: mécanismes de contrôlel, prudence y prudenceEt il a rappelé que “nous n’avons pas vaincu la maladie, le virus est toujours avec nous”.

Le ministre de la Santé a souligné que le plan de transition sera réalisé “de manière coordonnée, avec des règles communes pour tous et des marqueurs indiqueront si nous pouvons progresser d’une phase à l’autre. Un plan flexible qui, par arrêté, permet des considérations spécifiques concernant les phases” , a-t-il souligné après avoir souligné que plus de 50% des personnes infectées en Espagne étaient déjà guéries.

