Les conseils musicaux de la matriarche d’une longue lignée de chanteurs | Mexique | Édition Amérique

Actrice de renom et figure publique de grand écho médiatique, Lucía Bosé a témoigné dans la vie d’une séquence humaniste qui l’a parfois amenée à se lier à d’autres arts, y compris la musique, où elle a fait ses premiers pas au-delà de la matriarche d’une longue lignée d’artistes .

Grâce à des plateformes audio telles que Spotify, il est possible d’écouter certaines de ces barbotages musicaux de celle qui était la mère de Miguel Bosé, grand-mère de Bimba Bosé et arrière-grand-mère de Dora Postigo, qui vient de faire ses premiers pas en tant qu’auteur et interprète.