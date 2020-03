Les consulats américains au Mexique suspendent la délivrance des visas – Telemundo Miami (51)

MEXIQUE – L’ambassade des États-Unis au Mexique a annoncé lundi que ses bureaux consulaires au Mexique suspendraient la délivrance de visas et d’autres procédures à partir de mercredi en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

“L’ambassade des États-Unis à Mexico et tous les consulats des États-Unis au Mexique suspendront les services de visa pour immigrés et non-immigrants de routine à partir du 18 mars et jusqu’à nouvel ordre”, a indiqué le siège. diplomatique dans une déclaration.

Cette décision a été prise “en réponse à la pandémie de COVID-19, et conformément à l’appel du gouvernement mexicain à accroître la distanciation sociale”.

L’ambassade a indiqué qu’elle continuera à fournir des services consulaires essentiels aux citoyens américains, qui auront des rendez-vous «limités» pour les passeports.

Alors que tous les rendez-vous pour les visas étrangers seront annulés, également ceux qui étaient déjà prévus, et seuls les visas seront délivrés “d’une manière très limitée pour les voyages d’urgence”.

“Nous regrettons tout inconvénient causé par la suspension des services consulaires de routine et apprécions votre compréhension et votre soutien de nos efforts pour protéger les installations des États-Unis et empêcher la propagation du COVID-19 au Mexique”, a conclu l’ambassade.

Les États-Unis, qui ont suspendu aujourd’hui la délivrance de visas dans plusieurs pays d’Amérique centrale, ont des consulats dans les villes mexicaines de Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Nogales, Nuevo Laredo et Tijuana, en plus de l’ambassade à Ciudad de Mexique

L’ambassadeur américain au Mexique, Christopher Landau, était en visite touristique ce week-end avec sa famille dans l’État central de Puebla, où il a visité des endroits surpeuplés malgré les recommandations du ministère mexicain de la Santé.

Alors que des pays comme la Colombie, l’Argentine ou le Chili ont annoncé la fermeture de leurs frontières en raison de la crise des coronavirus de Wuhan, le gouvernement mexicain n’a pas encore adopté de mesures drastiques au-delà de l’annonce de la fermeture des écoles le 20 mars et de la suspension de événements avec plus de 5 000 personnes.

De son côté, les États-Unis, où 3 487 cas de COVID-19 ont été confirmés avec au moins 68 décès liés à la maladie, soumettent les passagers européens à des contrôles qui excluent les symptômes du coronavirus, qui a créé le chaos. dans les aéroports américains.

