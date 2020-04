Les contagions continuent de baisser en Italie cinq jours après leur lente désescalade | La société

Le nombre d’infections et de décès par coronavirus continue de baisser en Italie, où la pression dans les hôpitaux est moindre, cinq jours après le début de la réouverture du pays, dont le rythme dépendra de l’évolution de la pandémie.

La courbe de contagion se poursuit à la baisse: depuis le début de la crise, le 21 février, l’Italie a enregistré 203 591 cas d’infection, soit 2 086 de plus au cours des dernières 24 heures, selon les données publiées aujourd’hui par la Protection civile.

C’est un chiffre conforme aux derniers jours, et il trace une tendance à la baisse de la pandémie. Parmi les personnes infectées enregistrées, 27 682 personnes sont décédées, dont 323 le dernier jour, le nombre le plus bas à ce jour cette semaine.

Actuellement, les personnes malades sont également moins nombreuses; Aujourd’hui, ils totalisent 104 657, 548 de moins que mardi, tandis que depuis le début de l’urgence, 71 252 personnes ont été guéries.

De plus, les hôpitaux continuent de décongestionner car ils ont moins de patients; il y en a actuellement un peu plus de 19 000 et environ 1 800 en soins intensifs, dont un tiers en Lombardie (nord), la région la plus touchée par la pandémie.

L’ITALIE SE PRÉPARE À SON DÉVERROUILLAGE GRADUEL

Avec ces données, l’Italie se prépare déjà à son ouverture progressive à partir du 4 mai, lorsque l’activité dans les secteurs manufacturier et de la construction reprendra.

La population restera confinée même si elle pourra sortir pour rendre visite à ses proches ou faire du sport, alors qu’auparavant, cela n’était possible que pour des raisons strictes de santé, de travail et d’éventuelles urgences.

Dès le 18 mai, les musées, bibliothèques et commerces rouvriront, et le 1er juin ce sera au tour des bars, restaurants et salons de coiffure.

Cependant, différentes régions italiennes ont exprimé leurs doutes quant à ces plans de réouverture.

Le ministre des Affaires régionales, Francesco Boccia, a tenu aujourd’hui une vidéoconférence avec les différents gouverneurs et leur a demandé “l’unité, le sérieux et la responsabilité”.

Face à l’imminence de la “Phase 2”, Boccia a assuré qu’à partir du 18 mai les différentes régions pourront réactiver des secteurs de leur compétence à partir des données de la courbe épidémiologique.

Au cours des prochaines heures, le gouvernement se réunira pour étudier une application téléphonique permettant de retrouver les contacts des personnes infectées et de garantir la confidentialité de ses utilisateurs.

QUE FAIRE AVEC LES ENFANTS PENDANT L’ÉTÉ?

En raison de la fermeture définitive des écoles jusqu’en septembre, l’Exécutif envisage d’organiser des camps d’été et la possibilité d’ouvrir des cours pour que les enfants puissent socialiser et aider les parents qui continuent à travailler.

La ministre de l’Éducation, Lucia Azzolina, a annoncé qu’elle envisageait “la possibilité de mettre à disposition les cours d’école et les jardins cet été pour des camps pour enfants gérés par du personnel extérieur” et en débat avec les gouvernements régionaux.

Il s’agit d’un besoin urgent pour les parents italiens maintenant que les enfants ne sont pas allés à l’école depuis 50 jours et qu’à partir de mai, environ 4,5 millions d’Italiens retourneront au travail.

“Nous aurons besoin de protocoles de santé rigides, avec une attention maximale aux mesures de séparation. Mais aussi avec la dimension d’être avec des collègues dans des espaces ouverts et de faire de l’activité physique qui est fondamentale pour le bien-être psychophysique des enfants”, a-t-il déclaré.

FOOTBALL, CONCENTRÉ SUR LA PROCHAINE SAISON

Tout semble indiquer que le football italien ne sera pas inclus dans ces plans de réouverture, comme le cinéma, le théâtre ou la messe.

Le ministre des Sports Vincenzo Spadafora voit la reprise de la série A (première division) de plus en plus difficile, malgré l’entraînement autorisé, et a recommandé aux clubs de commencer à “penser à la saison prochaine” comme en France .

Mais il a souligné que “reprendre l’entraînement ne signifie pas reprendre le championnat”, dans une interview accordée à la chaîne de télévision italienne “La 7”.

Le football est le seul sport professionnel italien qui compte encore mettre fin à la saison, pour éviter de déclencher des pertes économiques qui pourraient toucher un milliard d’euros. Le volley-ball, le basket-ball ou le rugby ont déjà réglé la saison 2019-2020.

POURSUIVRE LA RECHERCHE POUR UN CURE

Parmi les nombreuses pistes de recherche ouvertes à travers le monde pour trouver un remède au COVID-19, les scientifiques italiens ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient localisé deux portes dans les cellules humaines à travers lesquelles le coronavirus pénètre.

Cependant, ce ne sont pas encore des résultats définitifs qui doivent être vérifiés en laboratoire sous peu.

Les découvertes ont à voir avec l’enzyme ACE2, qui se trouve généralement sur les cellules pulmonaires et que le virus utilise comme «passerelle» pour infecter le corps.

Tout d’abord, deux points d’attache ont été identifiés dans la structure intermédiaire de ladite protéine, qui sont, en somme, ses “talons d’Achille”, points faibles d’attachement viral.

Ils ont également identifié 35 molécules, dont une de la famille chimique de l’hydroxychloroquine, qui pourraient aider à renforcer l’enzyme ACE2 et à prévenir l’infection du coronavirus.

Gonzalo Sánchez