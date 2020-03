Les contrats à terme sur Dow baissent de 1000 points après que la Fed a annoncé la baisse des taux d’intérêt

Trump: je suis heureux de ramener les taux à zéro 0:50

New York (CNN Business) – Les investisseurs n’étaient pas calmes après l’annonce que la Réserve fédérale des États-Unis réduirait les taux d’intérêt presque à zéro. Les contrats à terme sur actions américains ont chuté de 5% dimanche soir, atteignant la “limite inférieure”, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus baisser davantage.

Les contrats à terme sur Dow ont chuté et perdu 1 041 points, soit environ 4,5%. Les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de 4,8%, tandis que ceux du Nasdaq ont chuté de 4,5%.

La semaine dernière, les trois indices ont chuté dans un marché baissier, en baisse de plus de 20% par rapport à leur récent sommet.

Les marchés de la région Asie-Pacifique ont continué de baisser lundi malgré les banques centrales de la région qui ont annoncé plusieurs mesures pour soutenir l’économie.

L’indice Australia S & P / ASX 200 a chuté de 7,4%. Le Nikkei 225 au Japon et le Kospi en Corée du Sud ont équilibré le résultat, le Nikkei flat et le Kospi chutant de 1,1%. L’indice Hang Seng de Hong Kong et l’indice composite chinois de Shanghai ont également reculé de 2,2% et 0,6% séparément.

La Banque populaire de Chine a injecté 100 milliards de yuans (14,3 milliards de dollars) dans le système financier lundi en offrant des prêts à moyen terme d’un an aux banques. Vendredi, la banque centrale a annoncé qu’elle réduirait de 50 points de base le montant des liquidités que les banques doivent détenir, injectant environ 550 milliards de yuans (78,6 milliards de dollars) dans l’économie. La réduction du RRR est entrée en vigueur lundi.

La Banque populaire de Chine a également déclaré qu’elle prendrait d’autres mesures pour réduire les coûts d’emprunt afin de protéger l’économie qui a été endommagée par l’épidémie de coronavirus.

D’un autre côté, la Banque du Japon a annoncé lundi qu’elle tiendrait une réunion politique dans la journée, en remplacement de la réunion prévue mardi et mercredi. La Reserve Bank of Australia a également déclaré lundi qu’elle était prête à acheter des obligations du gouvernement australien pour soutenir le marché. Il a dit que plus de mesures politiques sortiront jeudi.

Le soutien à la politique monétaire mondiale devient “épais et lourd”, a déclaré Stephen Innes, stratège en chef des marchés mondiaux chez AxiCorp.

Mais la plus grande préoccupation est que les banques centrales du G-7 ont épuisé leur ensemble d’outils politiques, en particulier la Réserve fédérale, la plus grande et la plus influente de toutes, a-t-il déclaré.

“Les marchés semblent désormais impuissants face à une nouvelle attaque de vente, donc l’étape budgétaire est cruciale pour éviter un événement de crédit mondial redouté”, a ajouté Innes.

Par ailleurs, de nouvelles données provenant de Chine ont montré que l’économie a été plus durement touchée que prévu par l’épidémie de coronavirus.

Les ventes au détail ont chuté de 20,5% au cours de la période de janvier à février par rapport à l’année précédente, bien pire que l’augmentation de 0,8% attendue par les analystes interrogés par ., selon le Bureau national des statistiques lundi.

La production industrielle a également chuté de 13,5% au cours de la même période, tandis que les investissements en immobilisations ont chuté de 24,5%, les deux estimations étant largement absentes.

Mao Xinyong, porte-parole du Bureau national des statistiques, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que la Chine augmenterait son soutien politique pour contrer l’impact du virus, notamment des mesures fiscales actives et des mesures monétaires prudentes pour soutenir les entreprises, ainsi que des politiques spéciales. pour protéger les emplois.

Cependant, le pays n’inondera pas le marché avec des liquidités excessives, pour éviter une nouvelle hausse des prix à la consommation, a-t-il ajouté.

Aux États-Unis, la forte baisse des contrats à terme est intervenue après que la Réserve fédérale a annoncé une baisse des taux d’urgence et déclaré qu’elle achèterait plus de bons du Trésor d’une valeur de 700 milliards de dollars et de titres adossés à des hypothèques, dans le cadre d’une offre pour soutenir l’économie pendant la pandémie de coronavirus.

La baisse des taux plus rapide que prévu est conçue pour éviter le type de crises de crédit et de perturbations des marchés financiers qui se sont produites la dernière fois que la Fed a dû abaisser ses taux au plus bas.

“Je ne crois pas que [la Fed] J’aurais fait cela à moins qu’ils aient estimé que les marchés financiers risquaient sérieusement de geler demain. Ils sont très préoccupés par le fait que les marchés financiers ne fonctionnent pas. Je ne sais donc pas comment les marchés peuvent se consoler avec cela », a déclaré à CNN Business Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.

La Fed a abaissé ses taux à zéro pendant la crise financière mondiale il y a un peu plus de dix ans.

Il y a maintenant plus de 3 000 cas de nouveau coronavirus aux États-Unis, selon les agences gouvernementales et le CDC.

– David Goldman et Chris Isidore ont contribué à ce rapport.

