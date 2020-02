Les côtes de la Galice, des Asturies, de la Cantabrie et du Pays basque sont en alerte orange ou jaune en raison du risque de vents forts et / ou de phénomènes côtiers, avec des vagues pouvant atteindre cinq ou six mètres.

L’Agence météorologique d’État (Aemet) a activé l’alerte orange dans le nord-ouest de La Corogne pratiquement toute la journée, à A Mariña (Lugo) à partir de 18h00 et sur la côte ouest des Asturies à partir du 21 : 00 heures.