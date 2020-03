Les coups de fouet cervicaux et les blessures à la poitrine sont plus fréquents chez les femmes | Moteur

Les femmes sont plus susceptibles de subir un coup de fouet cervical ou des blessures à la poitrine dans un accident de voiture que les hommes, selon le constructeur automobile suédois Volvo Cars, qui lui reproche les différences d’anatomie et de force, comme toujours la recherche en termes de sécurité, il s’était concentré sur les hommes.

Volvo Cars est parvenu à cette conclusion après les études de coups qu’il a faites au cours du dernier demi-siècle. En 1970, il a créé une équipe d’enquête sur les accidents de la route en Allemagne qui a collecté et analysé les données de plus de 40000 véhicules et d’environ 70000 occupants, ce qui est désormais rendu public grâce à l’initiative E.V.A (véhicules égaux pour tous, égaux pour tous).

Cela l’a aidé à concevoir les différents systèmes de sécurité avec lesquels équiper ses véhicules dans le but d’être sûrs pour les hommes et les femmes, après avoir vérifié que les mannequins utilisés par la plupart des marques automobiles dans leurs crash tests, ils sont des hommes.

Volvo Car possède le premier mannequin virtuel enceinte de taille moyenne pour les tests de collision. Il a été conçu par ordinateur et, selon la marque, vous permet de voir comment le passager se déplace lors d’un impact et comment la ceinture de sécurité et l’airbag protègent la mère et le fœtus.

Les dernières études de Volvo ont également souligné l’importance de protéger la zone lombaire de toutes les personnes, quels que soient leur sexe et leur teint, en particulier dans les accidents causés par la sortie de la route.

Pour cela, elle a équipé ses nouveaux véhicules utilisant la plateforme SPA, comme le grand SUV XC90, d’un absorbeur d’énergie de siège.

Le constructeur suédois, détenu par le consortium automobile chinois Geely, s’est fixé pour 2020 pour objectif que personne ne décède ou ne soit grièvement blessé dans une Volvo de nouvelle génération impliquée dans un accident de la circulation.

Pour cela, dans le développement des systèmes de protection contre les coups de fouet cervicaux, les chocs latéraux ou l’airbag latéral de toit, il a accordé une attention particulière à la protection des femmes, en raison des différences d’anatomie avec les hommes