Les crédits bancaires peuvent être gelés jusqu’à six mois

Le soutien consistera en un report partiel ou total du principal et / ou des intérêts sur une période maximale de quatre mois, avec la possibilité de le prolonger de deux autres en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

La Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV) a émis les critères temporaires permettant aux institutions financières reporter le paiement des crédits, face à l’éventualité d’un coronavirus Covid-19.

Il a expliqué que les mesures sont prises en réponse à la demande d’agrément des établissements de crédit du système financier mexicain, afin qu’ils mènent à bien la mise en œuvre de divers programmes destinés aux emprunteurs concernés.

Le régulateur sectoriel a également indiqué qu’il s’efforçait d’émettre des critères comptables similaires pour d’autres secteurs du système financier, tels que les sociétés financières populaires (Sofipos), les sociétés coopératives d’épargne et de crédit (Socaps) et les coopératives de crédit.

“En termes générales, l’aide consistera en un report partiel ou total du principal et / ou des intérêts sur une période maximale de quatre mois, avec la possibilité de l’étendre à deux mois supplémentaires, par rapport au montant total à payer, accessoires compris ».

Les soldes peuvent être gelés sans frais d’intérêt, qui seront applicables tant que le crédit sera classé comme effectif à compter du 28 février 2020.

«En particulier, ce soutien peut s’appliquer aux prêts au logement adossés à des hypothèques, aux prêts renouvelables et non renouvelables destinés aux particuliers, tels que le crédit automobile, les prêts personnels, le crédit sur salaire, les cartes de crédit et le microcrédit; ainsi que pour les crédits commerciaux destinés aux entreprises ou aux particuliers ayant une activité commerciale ».

Et c’est que, a-t-il souligné, avant la contingence sanitaire et financièreCe soutien bénéficiera au bien-être de la population accréditée, car il leur permettra de différer leurs paiements en matière de crédit à la consommation, au logement et commercial. (Ntx)