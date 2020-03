Les Cubains vivant à l’étranger s’opposent à “l’isolement dans le surpeuplement” – . Miami (51)

“Ce ne sont pas les meilleures conditions”, disent-ils.

Un Cubano-Américain décrit qu’ils sont à la porte du lieu sans y entrer, car ils veulent les mettre dans des chambres de 12 personnes.

C’est ainsi que les Cubains résidant

dehors après avoir été transféré de l’aéroport de La Havane à l’école de

Infirmerie de Cotorro pour une quarantaine.

Mais soudain, les conditions changent.

Un médecin en propose 6 dans chaque

chambre. Le résident en Espagne refuse et dit qu’il a été isolé.

Mais en plus de la proposition d’isolement

surpeuplement, il y avait un autre problème.

Un résident d’Espagne dit avoir appris que

Il n’y avait pas de nourriture, peut-être seulement une collation et que demain ne serait pas connu.

Pendant ce temps, ils ont continué à retourner à Miami

Cubano-américains et résidents des États-Unis qui se trouvaient dans le

île.

Guadalupe Breijo, une résidente cubaine de Miami

dit: “Ils vont les placer dans un hôtel avec une infirmière et un médecin et ils donneront

petit déjeuner, déjeuner et nourriture, mais je ne voulais pas ça, je voulais venir chez moi ».

Mais les rapatriés n’ont pas pu quitter le pays

sur ordre du gouvernement cubain. Et est-ce que ce groupe souffre maintenant de la

conséquences de laisser vos privilèges aux États-Unis et de vous rendre disponible

des autorités cubaines et des lois sur le rapatriement.

Aujourd’hui encore, c’est la réalité après Cuba

A annoncé qu’il “réglementerait” le droit de voyager.

Et l’image est maintenant de longues lignes et

les agglomérations qui pourraient propager le coronavirus, car il faut manger.

Vous devez avoir un savon pour vous baigner. Vous devez aller chez le médecin et ils ne sont pas

les meilleures conditions.

.