Les cyclistes paralympiques s’associent pour faire face au coronavirus | PracticoDeporte

Ricardo Ten, Edu Santas, Maurice Eckhard, Adolfo Bellido y Noel Martin, membres de l’équipe cycliste paralympique espagnole, ont lancé une initiative avec laquelle ils cherchent à collecter des fonds pour acheter des fournitures médicales et lutter contre la pandémie de coronavirus.

Les cyclistes ont réalisé une vidéo d’une minute avec la collaboration du Comité paralympique espagnol et la Fédération royale espagnole de cyclisme Et pour chaque partage sur les réseaux sociaux, ils feront un don d’un euro pour la cause.

“L’objectif est d’aider autant que possible les toilettes et les personnes qui se battent en première ligne de COVID-19”, a expliqué Ricardo Ten à EFE.

Aussi une vente aux enchères

De plus, une vente aux enchères d’équipements sportifs de divers cyclistes professionnels et paralympiques sera créée afin d’élargir la collection et d’en élargir la portée.

“Nous pensons que cette longue course par étapes ne peut être gagnée que si nous, les” grégaires “, nous mettons au travail pour que nos leaders, le personnel médical, puissent atteindre la ligne d’arrivée avec des garanties suffisantes pour gagner au sprint. Pour cela nous avons proposé de tirer la voiture dans cette proposition, dans laquelle elle est ouverte pour que quiconque le souhaite puisse se joindre à lui en donnant un relais », déclarent-ils dans un communiqué.

UNE GRANDE INITIATIVE DE SOLIDARITÉ!

Les cyclistes @RicardoTen_ @EDUSANTAS @MauriceEckhard @NoelRendiFisico et @tandemolimpico collectent des fonds pour lutter contre # COVID19.

Ils feront un don de 1 EURO pour chaque partage de cette publication.

Allez-y et partagez! Tout pour une bonne cause. pic.twitter.com/fBRic2QXXf – Comité paralympique espagnol (@Paralimpicos) 20 avril 2020

En outre, ils insistent sur le fait que si un athlète souhaite rejoindre la cause et mettre ses vêtements de sport aux enchères, il y est ouvert, car “c’est un virus qui ne comprend pas la religion, les cultures, les idées politiques ou toute discrimination”.

