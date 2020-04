Les dauphins mâles coopèrent et se coordonnent entre eux contre les menaces | La société

Selon une étude publiée ce mercredi, les dauphins à becs mâles coordonnent leur comportement vocal et physique pour former des alliances et coopérer les uns avec les autres face à une menace potentielle, un comportement de groupe similaire à celui des humains.

C’est ce qu’a déclaré des chercheurs de l’Université de l’Australie occidentale (UWA) et de l’Université de Bristol Actes de la Royal Society B après avoir collecté et analysé des données acoustiques dans une population de grands dauphins ou de grands dauphins (Tursiops truncatus) de Shark Bay, en Australie occidentale.