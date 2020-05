Les décès dus au coronavirus débordent des salons funéraires de New York | La société

Gérer la mort est un travail ingrat mais essentiel, et plus encore lorsque plus de 20 000 décès doivent être gérés au-dessus de la normale, comme cela s’est produit au cours du dernier mois et demi à New York, où les salons funéraires font face à une avalanche de décès par COVID -19 avec une bureaucratie jamais imaginée pour une tragédie d’une telle ampleur, dans l’une des villes les mieux préparées aux urgences.

Ce mercredi, la police de New York a découvert deux camions sans réfrigération avec une centaine de corps entassés et en décomposition aux portes d’un salon funéraire dans le sud de Brooklyn, qui, comme beaucoup d’autres dans la ville, sont de petites entreprises avec des locaux pas plus grands qu’un salon de coiffure. quartier.

La peste a alerté les voisins, qui assurent que le transfert des cadavres des véhicules sans conditionnement, chose que les autorités n’autorisent pas, se produit depuis des semaines.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré lors d’une conférence de presse aujourd’hui que l’événement était “abominable” et “inacceptable”, mais a noté que la plupart des salons funéraires de la ville font un travail louable, et c’était un cas. isolé.

“Ce n’est pas une surprise. Ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire se produit. Pour les petits salons funéraires, c’est une période très difficile à gérer”, explique Angelique Corthals, professeur de médecine légale au John Jay University College, dans une interview accordée à Efe. Justice pénale de New York.

STRESS ET PIRE, BUREAUCRATIE

Omar Rodríguez, un employé du salon funéraire Gerard Neufeld dans le quartier Queens, l’un des plus durement touchés par le nouveau coronavirus (près d’un tiers des 16500 attribués à COVID-19 dans la ville se sont produits dans le quartier), il dort à peine, mais leur problème n’est pas la gestion des organes – «nous pouvons gérer l’augmentation» – mais la bureaucratie.

Dès la première heure, il travaille au transport des morts vers leur destination finale entre les mains de leurs proches et la nuit il se consacre à se battre avec une montagne de paperasse qui n’est pas toujours électronique.

“Le stress est inimaginable. Au cours des dernières semaines, nous avons dû incinérer ou enterrer plus de 200 personnes. Nous travaillons 24h / 24. La nuit, je me consacre à la fichue paperasse et maintenant mon père est hospitalisé par le virus », regrette Rodríguez.

Presque tout l’espace de cette modeste entreprise à l’épicentre de la pandémie est occupé par des cercueils en carton avec les corps des victimes. Cet emballage mortuaire précaire est si simple qu’il faut imprimer “tête” en gros caractères pour savoir dans quel sens le corps entre dans le four de crémation.

Rodríguez et les autres exploitants de salons funéraires passent la journée parmi ces cartons. «Nous allons dans les hôpitaux, nous allons dans les maisons et nous devons collecter les corps partout dans le Queens. À ce jour, nous avons réussi à gérer l’augmentation, mais la bureaucratie de la ville n’est pas prête pour cela. Nous devons attendre qu’ils nous remettent les certificats pendant plusieurs jours », explique le salon funéraire.

MANQUEMENT JURIDIQUE

La ville de New York n’a pas connu cette augmentation des décès au cours de son histoire récente, et la nouvelle épidémie de coronavirus pourrait dépasser les 30 000 décès dus à la “grippe espagnole” à l’automne 1918.

Le Bureau du médecin légiste en chef (OCME, dans son acronyme en anglais), qui doit délivrer avec le ministère de la Santé les documents qui conduisent au certificat de décès et permettent sa crémation ou son inhumation, a permis aux morgues mobiles, accéléré certains processus et a commencé à embaucher des dizaines d’enquêteurs médico-légaux et de techniciens mortuaires.

“C’est un signe que nous avons besoin de plus de médecins légistes, non seulement à New York, où 50% de plus sont nécessaires, mais dans le monde entier, où ils doivent presque être dupliqués. C’est une profession essentielle qui a été ridiculisée au cinéma et les médias comme sales et sombres. Cette crise montre qu’il faut changer la perception et réformer les écoles de médecine “, souligne le professeur Corthals.

“Les pathologistes sortent de leur sous-sol et font un travail de détective essentiel, déterminant les causes et le mécanisme de la mort, établissant la véritable dimension de la pandémie, bien qu’il puisse falloir plusieurs mois pour établir le vrai nombre de décès attribués au coronavirus”, ajoute-t-il. l’expert, qui se souvient que ce n’est que maintenant que l’on commence à savoir qu’un décès par embolie chez un jeune peut être causé par COVID-19.

Selon Corthals, New York a “pour une bonne raison” l’une des réglementations les plus strictes aux États-Unis pour le traitement des décès qui ne sont pas survenus dans les hôpitaux, ce qui semble être à l’origine des plaintes de certains salons funéraires.

“Identifier, préserver, enquêter et remettre les restes des victimes de cette pandémie, tout en soignant ceux qui sont vivants et qui ont besoin d’un diagnostic et d’un traitement, n’est pas une tâche facile”, explique Corthals.

Jairo Mejía