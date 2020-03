Les décès par coronavirus s’élèvent à 1 266 en Italie, 250 de plus en une journée | La société

Le décès du coronavirus en Italie a atteint 1 266 aujourd’hui, ce qui représente une augmentation de 250 au cours des dernières 24 heures, selon le chef de la protection civile, Angelo Borrelli.

Le nombre de patients est actuellement de 14 955, 2 116 de plus par rapport aux données de jeudi, et les guéris sont de 1 439, 181 de plus en 24 heures.

Le nombre total d’infections depuis la détection de l’épidémie fin février est de 17 660, en comptant les malades, les décédés et les guéris en Italie, le pays européen le plus touché.