les dénonciations par les conditions de travail des travailleurs d’Amazonie en pleine pandémie de covid-19

«Rester à la maison» est le mantra avec lequel les autorités aux États-Unis et presque partout ailleurs dans le monde demandent aux citoyens d’éviter de quitter leur domicile dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Bien que, d’une manière générale, les réglementations de quarantaine n’empêchent pas d’aller au supermarché ou à la pharmacie, de nombreux citoyens ont choisi de se tourner vers les entreprises qui proposent la livraison à domicile pour faire leurs courses.

Le résultat? Un véritable boom du commerce en ligne et de la livraison à domicile qui a conduit Amazon, par exemple, à rechercher 100 000 travailleurs de plus pour ses entrepôts aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante.

La société de Jeff Bezos a également annoncé que augmentera le paiement aux employés de ses entrepôts dans le monde entier, ce qui se traduira par une augmentation supplémentaire de 2 USD par heure travaillée aux États-Unis. et 2 £ (2,48 $ US) au Royaume-Uni, où ils ont récemment dû demander au personnel de faire des heures supplémentaires.

Mais avec l’essor du secteur, la critique des conditions de travail de ses travailleurs a également refait surface, ce qui, au milieu de la crise des coronavirus, comprend le manque d’équipements adéquats pour se protéger de la contagion.

Accusations croisées

Mardi, Amazon a licencié un employé d’entrepôt à New York qui avait organisé une manifestation contre les mesures de sécurité de l’entreprise pour faire face à la pandémie.

Lundi, certains travailleurs ont manifesté devant les entrepôts d’Amazon à Staten Island, à New York.

«Il est scandaleux qu’Amazon licencie un employé qui s’est bravement levé pour se protéger et protéger ses collègues. Au milieu d’une pandémie mondiale, Chris Smalls et ses collègues a publiquement protesté contre le manque de mesures de précaution d’Amazon pour les protéger de la convoitise-19“Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré dans un communiqué, annonçant que son bureau enquêterait sur toutes les options juridiques dans l’affaire.

“À une époque où tant de New-Yorkais se battent et sont profondément préoccupés par leur sécurité, cette action est également immorale et inhumaine”, a ajouté James.

Amazon, pour sa part, a défendu sa décision et a assuré que Smalls avait été prévenu des règles de l’éloignement social et qu’il aurait dû rester à la maison après avoir été en contact avec un autre employé infecté.

“Malgré l’instruction de rester à la maison et continue recevoir son payer, il est allé à l’entrepôtmettre l’équipe en danger », a déclaré un porte-parole de la société, ajoutant que seuls 15 des 5 000 employés de son siège de New York ont ​​participé à la manifestation.

Selon le journal américain The Washington Post, des cas de covid-19 ont été détectés dans au moins 21 magasins Amazon aux États-Unis.

Plaintes et protestations

Mais les questions sur les pratiques de travail d’Amazon vont au-delà de ce qui se passe à son siège de New York.

Un groupe de travailleurs de la chaîne de supermarchés Whole Foods, propriété d’Amazon, a organisé une manifestation mardi pour exiger de meilleures conditions de sécurité de l’emploi et des avantages supplémentaires, parmi lesquels paiement supplémentaire est inclus pour travailler dans des conditions dangereuses ainsi que des congés de maladie qui couvrent les employés qui doivent subir une quarantaine ou s’isoler.

Il y a également eu des critiques à l’encontre de la chaîne de supermarchés d’Amazon Whole Foods.

La manifestation a été promue par Whole Worker, un mouvement qui rassemble les travailleurs de cette chaîne, et qui a invité les employés à profiter de l’assouplissement récent des règles du présentéisme pour éviter d’aller travailler sans crainte de représailles de la part de l’entreprise.

Par rapport à ce qui se passe dans d’autres parties du monde, y compris dans de nombreux pays d’Amérique latine, les lois et pratiques du travail aux États-Unis rendent difficile la formation de syndicats.

En outre, de nombreuses personnes sont rémunérées par heure effective travaillée et ne bénéficient pas d’avantages professionnels tels que des vacances payées ou une assurance maladie bien qu’elles fassent partie de l’économie formelle.

Certains membres du Congrès américain ont écrit à Jeff Bezos pour exprime sa préoccupation concernant le manque de matériel de nettoyage et de protection, ainsi que sa politique en matière de congés de maladie.

Amazon dit qu’il prend des mesures de protection supplémentaires, notamment en augmentant la fréquence de nettoyage de ses installations et en établissant des horaires décalés pour le travail et les pauses, dans le but de réduire les contacts entre les employés.

BBCL La pandémie de coronavirus a déclenché des ventes sur Amazon.

En Europe, en revanche, Amazon a récemment fait face à des grèves de travailleurs en France et en Italie, tandis qu’en Espagne, elle fait face à des plaintes légales concernant les conditions de sécurité des travailleurs, selon une alliance mondiale de syndicats coordonnée par UNI Global Union.

En Italie, l’entreprise a déclaré qu’elle avait réduit ses livraisons à domicile depuis le 22 mars, mais les syndicats disent qu’il devrait y avoir plus de protection pour les travailleurs.

Un représentant syndical dans ce pays a déclaré à ., par exemple, que de nombreux employés de l’entreprise portent des masques faciaux pendant des jours au lieu d’en avoir un nouveau tous les jours.

BBC

