Les députés “brexiteers” disent au revoir au PE au rythme des cornemuses et des drapeaux | Monde

La délégation européenne du Brexit a quitté ce vendredi pour la dernière fois le Parlement européen battant l’Union Jack (drapeau britannique) et au son d’un joueur de cornemuse qui, vêtu de vêtements écossais traditionnels, a mené une marche de réjouissances par une journée éminemment triste pour l’UE.

Bien que sans Nigel Farage, plus de vingt députés de ce parti, le plus nombreux des Britanniques en Eurocamera jusqu’à ce soir, ont quitté le siège du Parlement au milieu d’une grande attente médiatique après neuf heures du matin et ont fait un bref Retournez sur la place devant le bâtiment avant de vous rendre en taxi à la gare d’où part l’Eurostar pour Londres.