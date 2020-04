Les données imprécises fournies par Ortega lors de son discours après 34 jours ont disparu

Après plus d’un mois de disparition, Daniel Ortega a prononcé ce mercredi 15 avril un discours au pays dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Il est apparu sans plan pour limiter l’impact de la maladie dans le pays et s’est consacré à critiquer les pays développés qui dépensent des millions en armes.

Mais le président a également mentionné diverses données inexactes ou qu’il a tenté de manipuler en sa faveur. Nous en exposons ici trois:

1- “Leur progression (de la pandémie) a été lente et ils proviennent tous de contacts extérieurs.” Bien que le Ministère de la santé (Minsa) maintienne la position selon laquelle il n’y a pas de contact avec la communauté au Nicaragua, les autorités sanitaires cubaines ont signalé trois cas positifs de coronavirus provenant du Nicaragua. Ils ont également confirmé deux autres personnes infectées après avoir été en contact avec des voyageurs nicaraguayens.

2- «Il y a assez de bouches d’aération. Dieu merci, il n’était pas nécessaire d’utiliser tous les évents. Respirateurs ou ventilateurs. On ne sait pas combien il y en a dans le pays, mais le média Confidencial a publié un rapport en mars, avec des versions de médecins des hôpitaux publics et privés dans lesquels ils assurent que le nombre d’appareils ne dépasse pas 160.

Ces données ne sont pas disponibles sur le site Internet du Ministère de la Santé, elles ne sont donc pas connues avec précision. Cependant, si les informations publiées par Confidencial sont prises pour acquises, le nombre de ventilateurs ne représenterait pas un faible pourcentage de patients qui entrent dans la phase critique à la suite de Covid-19. Le même gouvernement, dans un protocole où il fait des prévisions sur les ravages de la pandémie dans le pays, assure que plus de 8 000 personnes entreraient dans un état critique en raison de la maladie.

3- “De manière ordonnée, nous avons adopté une série de mesures, guidées par les normes internationales mais les appliquant à notre réalité.” Cela n’a pas été le cas et le gouvernement n’a adopté aucune recommandation formulée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La première chose, selon l’organisation internationale, est de promouvoir l’isolement pour arrêter une épidémie. Au Nicaragua, cela ne s’est pas produit et, au contraire, le gouvernement a été le premier à mener et à gérer des activités massives.

Il a mené une marche massive, préparé un plan pour que les familles fréquentent les plages pendant Pâques, n’a suspendu les cours à aucun niveau, n’a établi aucun type de quarantaine pour les voyageurs. L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a même affirmé être “préoccupée” par le non-respect par le gouvernement des directives internationales.