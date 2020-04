Les données sur les funérailles portent à 7 097 le nombre de morts en Catalogne par COVID-19 | La société

Le nombre de victimes de coronavirus en Catalogne depuis le début de la pandémie s’élève à 7 097 selon un nouveau système de comptage adopté par le ministère de la Santé de la Generalitat, sur la base des informations fournies par les entreprises funéraires.

Sur le total des victimes déclarées par les salons funéraires, 1 810 sont décédées dans une maison de soins infirmiers, 62 dans un centre de santé sociale et 456 dans une maison, tandis que les autres sont décédées dans des hôpitaux ou sont des cas “non classifiables en raison du manque d’informations”, a informé le ministère de la Santé dans une déclaration.

La déclaration comprend également le système de comptage utilisé jusqu’à présent, les données sur les décès étant fournies exclusivement par les hôpitaux, ce qui porte le nombre de victimes à 3 855 aujourd’hui.

De plus, il y a 39 375 cas positifs de coronavirus confirmés par un test de diagnostic (test rapide ou PCR), alors qu’il y a 55 457 cas d’infection possibles. Ces derniers sont “des personnes qui présentent des symptômes et qu’un professionnel de la santé classifie comme un cas possible”, selon le ministère de la Santé.

Depuis le début de la pandémie jusqu’à présent, 2 798 personnes ont été sérieusement admises dans les hôpitaux, mais il y en a actuellement 1 307.

Sur le nombre total de cas positifs dans toute la Catalogne, 5 712 sont des professionnels de la santé et 5 755 professionnels du logement, et depuis le début de la pandémie, 17 297 sorties d’hôpital de personnes atteintes de Covid-19 ont été comptabilisées jusqu’à présent.

En ce qui concerne les maisons de repos, 5 229 personnes au total ont été confirmées positives pour le coronavirus et 7 069 sont des cas suspects.

Avant de fournir ces données, le ministère de la Santé avait précédemment indiqué qu’il avait “achevé aujourd’hui un processus d’élargissement des données qui communique quotidiennement sur l’impact de Covid-19 en Catalogne”.

Il a rappelé que les données qu’il avait fournies jusqu’à présent “étaient officielles et collectées, par le biais des hôpitaux catalans, les personnes tuées dans ce type de centre” et a annoncé que “à ce jour, et en continuant avec la prémisse de fournir le maximum d’informations que il est à portée de main, il existe également des données sur les décès dans les résidences et les foyers de toute la Catalogne “.

“C’est le résultat de l’exécution de l’ordre donné par le Département aux entreprises de services funéraires de Catalogne de communiquer ce type d’informations”, a-t-il ajouté.

“À ce jour, le ministère de la Santé modifie le nombre de décès, en élaborant, de manière novatrice, une base de données spécifique qui recueille ces décès de manière exhaustive et qu’il a été possible de mettre en œuvre en peu de temps”, a-t-il souligné.

Pour ce faire, les entreprises de services funéraires de Catalogne, grandes et petites, ont été utilisées, qui “communiquent désormais à la Santé, individuellement et avec une fiabilité et une exhaustivité complètes, le nombre de décès dus à Covidien-19 dans les résidences et adresses. “

Salud a déjà annoncé que “cette amélioration de l’exhaustivité du nombre de décès par coronavirus” entraînerait “une augmentation évidente de ce nombre de décès” et a averti qu’en raison de ce changement dans le nombre “toute comparaison avec les données précédentes ne sera pas ajustée à la réalité et toute interprétation basée sur eux risque de se tromper. “