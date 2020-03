Les écoles catholiques privées suspendent leurs cours et enseignent en ligne

Les cours en face à face dans les écoles paroissiales privées, les écoles subventionnées et les congrégations religieuses ont été suspendus afin que le personnel du centre éducatif se prépare à donner les cours en ligne, a indiqué le père Eyleen Castro, coordinateur de l’éducation pastorale de l’archidiocèse de Managua. Cela fait partie des mesures de prévention des flambées de coronavirus dans le pays.

Le chef religieux a fait savoir que la suspension des cours pour ce jeudi et vendredi vise à former des enseignants en technologie et à bien servir les élèves dans les futurs cours en ligne. Cette décision a été approuvée par le ministère de l’Éducation (Mines).

Les écoles maternelles et primaires ont commencé tôt avec des mesures préventives. Jader Flores / LA PRESSE

Plusieurs écoles privées ont décidé de suspendre temporairement les cours en face à face à titre de mesure en cas d’une éventuelle épidémie de coronavirus dans le pays. L’école Nuestra Señora del Rosario de Fátima à Rivas a indiqué qu’à partir de mercredi, les élèves resteront à la maison et que leurs cours se feront via une plateforme en ligne. De même, les écoles San Agustine, Lincoln, nordiques et thérésiennes de Managua ont pris la même mesure. La même chose a été faite ce matin par l’école de pureté de María de Villa Venezuela.

À León, les écoles Pilar de Saragosse, La Salle, Mi Mundo et San Ramón ont annoncé par voie de communiqué la suspension des cours en face à face.

Rencontre avec les mineurs

Le ministère de l’Éducation (Miné), lors d’une réunion tenue le lundi 16 mars avec les directeurs des écoles privées, a recommandé que les directeurs se préparent à enseigner les cours en ligne, en plus de créer des groupes de Wthasapp ou Messenger pour maintenir la communication avec parents et élèves.