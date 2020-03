Les écologistes appellent à désinfecter les déchets COVID-19 avant leur traitement | En vedette

L’incinération et les décharges «ne peuvent pas être les seules alternatives» pour gérer les déchets des maisons, des hôpitaux, des centres de santé ou des résidences qui sont en contact avec le coronavirus ou le COVID-19, explique Ecologistas en Acción, qui estime que ces déchets sont ils doivent désinfecter avant d’être traités comme ordinaires.

Dans un communiqué, l’organisme de conservation rappelle le mandat du ministère de la santé de déposer ces déchets dans les conteneurs de la fraction restante puis de les transférer de préférence en incinération ou, le cas échéant, en décharge.

L’ordonnance comprend également une interdiction d’ouvrir ou de manipuler les sacs à ordures, qui doivent être traités automatiquement avant leur transfert dans le four ou la décharge, et la possibilité d’incinération en cas de besoin dans les usines. ciment.

À son avis, les résidus sanitaires des centres qui traitent les patients atteints de COVID-19 devraient suivre le traitement conventionnel, qui comprend leur désinfection à la vapeur et sous vide au moyen d’un autoclave, afin qu’une fois désinfectés, ils puissent être traités comme des déchets ménagers ordinaires, avec la possibilité pour récupérer des matériaux recyclables, tels que des métaux ou des plastiques.

Ce traitement, souligne les écologistes en action, génère moins d’impact environnemental que l’incinération, le déversement de déchets ou d’autres traitements plus agressifs et certains des équipements de protection individuelle, tels que les masques ou les blouses, peuvent être facilement recyclés et réutilisés une fois désinfectés et propre.

D’autre part, l’organisation de conservation assure que les cimenteries “ne sont pas suffisantes pour brûler ces déchets”, car elles ne sont pas conçues pour cela et ne disposent pas de systèmes suffisants pour réduire la pollution atmosphérique supplémentaire que cette incinération générera.

Il explique qu’aucun four n’est préparé pour que les sacs à ordures puissent être introduits sans traitement préalable, tel qu’un écrasement ou une fragmentation, et, bien que le virus soit désactivé après quelques heures, la manipulation de ces ordures mettrait la santé des travailleurs en danger. .

Il considère également que les cimenteries devraient cesser leur activité dans cette situation de crise sanitaire et de confinement, car cela n’est pas indispensable pour la société.

Pour cette raison, Ecologistas en Acción souligne que ces solutions poursuivent la voie de la non-durabilité dans la gestion des déchets ménagers en Espagne et peuvent servir d’excuse à certains opérateurs et communautés autonomes pour continuer à déposer les déchets ménagers dans les décharges sans d’abord recevoir le traitement préalable requis. , au détriment du recyclage.

Et il souligne que l’augmentation de la production de déchets motivée par l’adoption des mesures obligatoires d’asepsie et de protection ne doit pas aller de pair avec une diminution des exigences de préservation de la santé et de respect des garanties environnementales maximales dans la gestion des déchets. déchets.