Les éducateurs demandent de suspendre les cours et de reporter la fin de l’année scolaire comme mesure pour contenir le coronavirus

Une fois que le nouveau coronavirus (Covid-19) est entré au Nicaragua, le régime d’Ortega-Murillo devrait travailler sur la phase de confinement de l’épidémie dans le pays, ce qui signifierait prendre des mesures d’isolement et la décision de suspendre les classes a niveau national, concluent les spécialistes de la santé et de l’éducation.

Mais, les cours sont maintenus malgré le fait que le deuxième cas de coronavirus a été enregistré dans le pays.

Ne pas suspendre les cours est irresponsable

De l’avis du pneumologue Dr Taki Moreno, président de l’Association nicaraguayenne de pneumologie (Anine), les mesures de confinement sont essentielles dans la situation actuelle et c’est pourquoi ne pas suspendre les cours en face à face est irresponsable.

“Ils ne devraient pas aller en classe. (Ceux-ci) devraient être avec une méthodologie à distance ou virtuelle dans les écoles. Je ne sais pas ce que pense le gouvernement, c’est une bombe “, a déclaré Moreno, qui insiste sur le fait que chaque noyau familial doit avoir un plan préventif afin que la coexistence ne soit pas un danger.

Pour l’ancien ministre de l’Éducation, Carlos Tünnermann Bernheim, “la mesure raisonnable” est de suspendre les cours et pour que le Minier travaille de “réajuster” le calendrier scolaire, en prenant la possibilité de reporter la fin de l’année scolaire.

«La suspension des cours ne signifie pas que les enfants vont manquer l’année (scolaire) ou avoir une éducation défavorisée. Un examen du calendrier scolaire est effectué et au lieu de se terminer fin novembre, il peut être terminé à la mi-décembre, c’est-à-dire qu’un réajustement est effectué dans le calendrier scolaire afin que les élèves puissent couvrir tous les sujets prévus dans le programme », Tünnermann Bernheim a expliqué.

L’isolement physique doit être à tous les niveaux

La mesure de suspension des classes s’appliquerait à tous les niveaux d’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, dans le pays, a déclaré Tünnermann Bernheim.

“Le coronavirus est déjà au Nicaragua, nous sommes donc entrés en scène pour éviter la contagion, et la meilleure façon d’éviter la contagion est l’isolement physique, empêchant les gens d’être ensemble”, a déclaré l’éducateur.

En Amérique centrale, le Honduras, El Salvador et le Costa Rica ont adopté cette mesure. La Chine, le pays où le premier cas de Covid-19 a été signalé, a été forcée de suspendre les cours en raison de la propagation rapide du virus.

Obéissant à la dictature

Cependant, au Nicaragua, où ce deuxième cas confirmé de coronavirus a été signalé ce vendredi, ni le ministère de l’Éducation (Mines) ni le Conseil national des universités (CNU) ne se sont exprimés à cet égard.

Contrairement à la pratique internationale, ils ont signalé que les activités académiques sont maintenues, qu’ils travaillent

campagnes de prévention et que les décisions qu’elles prendront dépendront du régime d’Ortega.

Différer la fermeture de l’année scolaire

Lesbia Rodríguez, de la Teacher Union Unit, a également appelé le régime d’Ortega à suspendre les cours comme mesure de confinement pour Covid-19, et a approuvé l’approche consistant à déplacer la date de clôture de l’année scolaire.

Rodríguez a indiqué qu’il y a actuellement une fréquentation de soixante pour cent des étudiants, et que cela pourrait augmenter car le régime n’autorise pas la suspension des cours.

“Ce ne sont plus cent pour cent (des élèves) qui viennent dans ces classes, nous pensons que la plus grande responsabilité incombe aux parents, qui sont obligés de sauvegarder, protéger leurs enfants, et la majorité (des parents) devrait déjà de suspendre l’arrivée de leurs enfants dans tous les centres publics du Nicaragua », a-t-il déclaré.

Concernant les cours en ligne, Rodríguez a souligné que la majorité des familles nicaraguayennes qui ont leurs enfants dans les écoles publiques n’ont pas Internet à la maison, ce qui serait un obstacle à la mise en œuvre de ce mécanisme.

Créer des stratégies

Cependant, l’ancien ministre de l’Éducation a expliqué que bien que l’enseignement public puisse rencontrer des obstacles, tels que la précarité, le Mined peut développer d’autres stratégies pour enseigner en ligne ou allonger le calendrier scolaire.

“Cela devrait être une décision du Mined en consultation avec les enseignants, si les enseignants eux-mêmes sont exposés, la logique est que le système scolaire est suspendu avec l’espoir que dans les universités et les écoles privées, ils l’ont déjà fait. Pourquoi devrions-nous permettre que des mesures similaires soient prises dans les écoles publiques alors qu’elles sont plus fréquentées dans les écoles publiques des écoles publiques? », A demandé Tünnermann Bernheim.

Pour sa part, Rodríguez a reproché aux élèves d’avoir manqué des jours d’école au gré du régime pour participer à des marches politiques, mais en cas d’urgence nationale, il maintient des activités académiques.

“Au Nicaragua, les cours ont été suspendus pour le simple plaisir, pour le travail politique, mais c’est urgent, c’est fatal, les cours ne suspendent pas, nous ne comprenons pas … si vous pouvez faire des plans de rattrapage, pourquoi ne pas le faire pour quand cela (la menace) est déjà passée “, a déclaré Rodríguez.

L’éducateur a regretté que la mine dépende du régime pour prendre des décisions, lorsque les enseignants sont formés pour répondre à un programme d’urgence face à la situation dans le pays. “En tant qu’enseignants, nous pensons que vous pouvez suspendre les cours, puis terminer plus tard (le calendrier)”, a ajouté Rodriguez.

Les petits-enfants d’Ortega recevront des cours en ligne

Mais contrairement au discours que la dictature d’Ortega maintient sur le fait qu’ils travaillent avec “responsabilité” et adoptent les mesures préventives appropriées dans les écoles publiques, les petits-enfants de Daniel Ortega et Rosario Murillo ont assisté ce vendredi à leur dernier jour de cours en face-à-face à l’école allemande. Nicaraguayen, puisque leurs autorités éducatives ont décidé qu’ils devraient être virtuels à partir de la semaine prochaine, pour éviter une éventuelle épidémie de coronavirus parmi la communauté étudiante.

