Les effets de la forte restriction sur la frontière américano-mexicaine se font déjà sentir – . Miami (51)

TIJUANA – Avec la fermeture partielle de la frontière entre le Mexique et les États-Unis comme mesure pour arrêter la propagation du COVID-19, l’incertitude a envahi de nombreux habitants des villes frontalières mexicaines, les commerçants commencent à perdre des clients et les familles craignent d’être laissées pour compte. divisez en ne pouvant traverser pour voir le vôtre.

Le centre-ville de Tijuana, une ville au sud de San Diego, avait l’air presque vide samedi malgré le fait que le week-end, il est généralement plein de visiteurs.

“Aujourd’hui, nous avons non seulement vu très peu de gens, mais aucun client ne nous a rendu visite”, a déclaré Raúl Salinas, un marchand d’artisanat qui, en 10 ans en tant que vendeur, n’avait jamais vécu un samedi comme celui-ci, avec des rues connues pour leur afflux touristique. presque vide. “Il nous a frappés très dur dès le premier jour.”

Le Mexique et les États-Unis ont convenu vendredi de restreindre les traversées à des fins touristiques ou récréatives et toute autre activité considérée comme “non essentielle”, afin de contenir une épidémie de coronavirus qui a infecté environ 20 000 personnes dans le voisin du nord, près de 10 fois. plus que les cas enregistrés au Mexique.

En excluant le trafic commercial de l’interdiction, les deux gouvernements ont considérablement atténué l’impact économique de la mesure. De plus, moins d’Américains voyagent vers le sud après que le gouvernement californien a ordonné à toute la population de rester chez elle et le Département d’État recommande aux Américains de ne pas voyager à l’étranger.

Mais à Tijuana, les effets se sont fait sentir dès le premier jour.

Le président Trump a promis d’envoyer des chèques pour atténuer l’impact du coronavirus sur les familles américaines.

Le commerce de Salinas est situé à quelques mètres des guérites, où samedi il n’y avait aucun signe de foule typique du week-end et les chauffeurs de taxi attendaient avec impatience les passagers. Seule une poignée de personnes et peu de véhicules ont voyagé d’un pays à l’autre.

Au passage pour piétons de San Ysidro, en Californie, six agents frontaliers américains ont été postés samedi matin autorisant ou refusant le passage tandis que deux autres éléments expliquaient les nouvelles commandes.

Pour des travailleurs comme Pablo Omar Cervantes, 30 ans et double nationalité, la routine n’a pas été perturbée. Cervantes a traversé en douceur samedi à San Diego, où il travaille dans un bureau de change.

“Ils m’ont seulement demandé la raison du passage et la nationalité”, a-t-il dit. Personne ne lui a posé de questions concernant sa santé ou son transit entre les États-Unis et le Mexique. Il n’a pas non plus vu d’autorité, ni mexicaine ni américaine, effectuer des tâches de contrôle sanitaire.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a clarifié les doutes sur le plan.

Les restrictions mises en place ce week-end sont un événement majeur le long de la frontière la plus fréquentée du monde. Les acheteurs mexicains sont vitaux pour les petites villes frontalières américaines et à Tijuana et à Ciudad Juárez tout au long de la semaine, un afflux important d’Américains a choisi de s’approvisionner en produits de base ou pharmaceutiques dans les magasins mexicains.

En outre, il est courant que les personnes des deux pays traversent fréquemment pour rendre visite à leur famille et à leurs amis, c’est pourquoi de nombreux Mexicains titulaires d’un visa frontalier, techniquement des touristes, s’inquiètent de la possibilité de ne pas pouvoir franchir la frontière.

La nouvelle a choqué des milliers de personnes qui vivent d’un côté de la frontière et travaillent de l’autre.

Lucy Castañeda, une femme au foyer de 59 ans de Ciudad Juárez et qui a une sœur et une nièce malades à El Paso, craint que cela ne se produise après que les autorités américaines de l’immigration n’aient pas autorisé sa fille à entrer aux États-Unis vendredi soir. .

Rudy Sebastián, un technicien en téléphonie cellulaire également de Ciudad Juárez et avec deux enfants étudiant à El Paso, Texas, était vendredi plongé dans l’incertitude et a exhorté ses enfants à entrer au Mexique “de peur qu’ils ne soient pas autorisés à entrer” plus tard .

Les autorités mexicaines sur un pont à Ciudad Juárez ont indiqué que les mesures pouvaient changer à tout moment en fonction de la situation face à la pandémie, mais malgré les nombreuses incertitudes, il était sympathique et résigné à endurer “même si nous devons lutter un peu que tout est résolu ».

