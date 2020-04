Les effets du confinement sur les étudiants universitaires, en cours d’examen | L’avenir

Le confinement peut avoir des effets négatifs sur la santé des personnes âgées; mais pas seulement chez eux, mais aussi chez les étudiants universitaires, qui peuvent voir leur santé, leur qualité de vie ou leurs résultats scolaires diminuer, en partie à cause de la faible activité physique.

En Espagne, contrairement à d’autres pays, il n’a pas été autorisé à exercer à l’extérieur depuis le 14 mars, lorsque l’état d’alarme a été déclaré pour la gestion de la situation de crise sanitaire causée par COVID-19.

Habitudes d’activité physique

Maintenant, le Réseau de recherche sur l’exercice physique et la santé «Externet» a créé un projet pour apprendre comment les étudiants universitaires ont adapté leurs habitudes d’activité physique et de santé à la situation de confinement générée par la pandémie, ainsi que les facteurs et conséquences déterminants les mêmes.

Ce projet, intitulé “ Activité physique dans la population universitaire pendant le confinement par COVID-19 ”, est dirigé par l’Université du Pays Basque et implique 20 groupes de recherche de 16 universités espagnoles différentes, qui ont conçu un questionnaire commun.

Selon un communiqué de presse de l’Université Polytechnique de Madrid, qui collabore à ce projet de recherche, le questionnaire vise à étudier 500 000 étudiants, soit plus de 30% de la population universitaire espagnole.

Quiz de 40 questions

Les quarante questions qui le composent sont liées à l’activité physique de l’étudiant; votre poids et votre taille; la qualité de vie; les caractéristiques du foyer et de l’unité familiale; et avec des informations socio-démographiques et socio-économiques de l’étudiant.

Pour le professeur de l’Université du Pays Basque, Jon Irazusta, et responsable de la recherche, l’étude se concentre sur les étudiants universitaires “car c’est un élément de base pour l’avenir du pays”, et “ils souffrent d’un stress supplémentaire en raison des changements dans modalités d’enseignement et dans leur évaluation “, explique-t-il à Efe.

Un exemple en est Javier Morales, étudiant en journalisme à l’Université de Castilla-La Mancha (UCLM) et joueur de basket-ball, qui a dû modifier son activité pour maintenir sa condition physique et effectue maintenant des exercices avec des poids et des haltères à la maison, détaille-t-il. à Efe.

Pour sa part, Silvia Romeo, étudiante au Master en enseignement à l’Université de Saragosse, reconnaît à Efe qu’elle fait “beaucoup moins d’exercice qu’auparavant à cause de la paresse” et que lorsqu’elle le fait, c’est via des vidéos YouTube. “J’espère que tout est fini pour que je puisse aller courir dehors”, dit-il.

Mode de vie plus sédentaire?

Irazusta, professeur de physiologie à la Faculté de médecine et de soins infirmiers de l’Université du Pays Basque, estime que, en général, les étudiants se sont bien adaptés à la situation et que l’activité qu’ils font est suffisante, bien que dans de nombreux cas, elle soit encourue mode de vie sédentaire

Dans ce cas, Irazusta recommande de “se lever plus, de se promener dans la maison si vous vous asseyez pendant une longue période et pour cela, il peut être approprié de prendre la responsabilité de tâches telles que le shopping”. Les résultats de cette étude, qui comprend plusieurs phases, aideront les chercheurs à concevoir des stratégies pour inverser les effets du confinement parmi ce groupe, car cette situation causée par la pandémie de COVID-19 est sans précédent.

Le stress, un autre effet

Parmi les effets du confinement, il y a non seulement la diminution de l’activité physique, mais aussi le stress: de nouvelles méthodologies pédagogiques ou l’incertitude concernant le processus d’évaluation sont quelques-unes des raisons qui peuvent provoquer un stress chez ces jeunes, ce qui En outre, ils ont pu, à cette époque, utiliser davantage les technologies dans leurs activités de loisirs, une habitude qui pourrait présenter des risques à long terme.

La recherche aidera également à élaborer des plans pour inverser les effets de l’emprisonnement à la fin et contribuera à augmenter l’activité physique des étudiants universitaires dans des situations similaires qui pourraient se produire à l’avenir. EFEfuturo