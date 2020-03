Les effets néfastes de la propagation du coronavirus ont été observés aujourd’hui dans les prévisions avec risque de récession économique au Japon et dans la zone euro, dans la décision de la Thaïlande de reporter le Grand Prix de la moto et les deux cas confirmés en Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde.

DEUX PREMIERS CAS EN INDONÉSIE ET ​​DE NOUVEAUX CONTAGES À SINGAPOUR