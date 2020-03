À sept heures du matin, heure locale (5h00 GMT), plus de 11000 centres de vote ont ouvert en Israël pour tenter, pour la troisième fois en un an, de choisir une Knesset (Parlement) qui parvient à former un gouvernement.

Ils sont appelés à voter environ 6,5 millions d’Israéliens, âgés de plus de 18 ans, qui auront quinze heures pour le faire un jour considéré comme une fête nationale et où une partie des transports publics sera gratuite pour faciliter le droit de vote.