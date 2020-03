Les employés d’Amazon et d’Instacart tentent de faire grève et exigent une meilleure protection contre les coronavirus – . Miami (51)

Certains travailleurs d’Instacart et d’Amazon ont entamé une grève lundi pour exiger plus de sécurité contre le coronavirus, malgré le fait que les deux sociétés embauchent rapidement des centaines de milliers de nouveaux travailleurs pour faire face à une augmentation des bons de livraison.

Les grèves d’une journée ont eu peu d’impact sur les consommateurs, mais les émeutes ont mis en lumière le mécontentement croissant des travailleurs à bas salaire qui sont en première ligne de la pandémie, répondant aux besoins de ceux qui peuvent rester en sécurité en travaillant à domicile. . Whole Worker, un groupe d’employés de Whole Foods, appelle à une journée “nationale” nationale ce mercredi.

De nombreux travailleurs à forte demande sont des employés à temps partiel ou contractuels, qui ne bénéficient pas d’avantages tels que les congés de maladie payés ou l’assurance maladie. En plus des appels à une protection accrue contre le coronavirus, les travailleurs demandent à répondre aux plaintes concernant les pratiques qui maintiennent les salaires bas et ne permettent pas aux travailleurs à temps partiel d’obtenir plus d’heures.

Le service de livraison d’épicerie en ligne Instacart et Amazon disent qu’ils travaillent à équiper leurs travailleurs avec des équipements de protection et ont pris des mesures pour augmenter les salaires et prolonger les congés de maladie payés. Instacart a déclaré dimanche qu’il mettrait un désinfectant pour les mains à la disposition de ses employés et a décrit les modifications apportées à son système de pourboire, mais les grévistes ont déclaré que cela ne suffisait pas.

“Ils doivent nous donner un paiement de risque dès maintenant et il devrait être garanti”, a déclaré Shanna Foster, une mère célibataire qui a quitté son emploi avec Instacart il y a deux semaines de peur de contracter le virus. “Cela ne valait pas le risque.”

Mais une embauche rapide diluera probablement toute chance que les employés actuels quittent leur emploi. Beaucoup plus de personnes postulent pour de nouveaux emplois au milieu d’une augmentation considérable des licenciements dans les restaurants, les magasins, l’hôtellerie, les aéroports et d’autres industries qui ont dû fermer. Près de 3,3 millions d’Américains ont déposé une demande de prestations de chômage la semaine dernière, près de cinq fois le record précédent établi en 1982.

.