Les enfants vivant dans les zones de conflit sont les plus exposés au risque de violence et ces circonstances affectent ces enfants différemment selon leur sexe, a rapporté mercredi un rapport publié par l’organisation “Save The Children”.

Le document, intitulé “Stop à la guerre contre les enfants 2020”, souligne que le nombre d’enfants vivant dans des zones de conflit de haute intensité s’élève désormais à 149 millions, soit le double de ceux vivant aux États-Unis.