Les enfants peuvent être protégés de Covid-19 par ses infections respiratoires fréquentes

Leinfections respiratoires fréquentesque leles enfantspendant l’hiver, cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles ce groupe de population a un risque moindre de contracter le nouveau coronavirus ou, s’il est infecté, que les symptômes sont plus légers.

Cela se reflète dans une nouvelle mise à jour du rapport scientifique et technique du ministère de la Santé, qui montre que les infections respiratoires peuvent provoquer des enfantsdes niveaux plus élevés d’anticorpsque les adultes contre les virus.

Dans le même temps, le système immunitaire de cette population se développe et pourrait répondre différemment que les adultes à différents agents pathogènes. Une autre explication, selon Santé, est la possibilité que les enfants soient moins sensibles à l’infection par le nouveau coronavirus carla maturité et la fonctionnalité d’ACE2 pourraient y être moins.

D’un autre côté, le département qui dirigeSalvador IllaLe rapport souligne que les enfants pourraient être mieux protégés contre les contacts avec des personnes malades lorsqu’ils sont pris en charge à la maison, en particulier pendant l’accouchement.

Dansl’épidémie en Chine un taux d’attaque très faible a été observé chez les moins de 18 ans,bien que dans les études de contact, ils aient été détectés fréquemment. Parmi 44 672 cas confirmés en Chine, seulement 416 ont été détectés chez des enfants âgés de 0 à 9 ans (0,9%) et 549 chez des enfants âgés de 10 à 19 ans (1,2%).

En Espagne, les données sont superposables, puisque sur 113.407 cas analysés, 168 (0,1%) avaient moins de deux ans, 64 (0,1%) entre 2-4 ans et 303 (0,3%) entre 5 et 14 ans. Initialement, il a été estimé que le taux d’attaque chez les enfants était plus faible, bien que dans un contexte de faible transmission communautaire, dans lequel une étude de 1286 contacts avec des PCR en série a été réalisée quels que soient les symptômes, il a été observé que les enfants étaient sensible aux infections comme les adultes.

Plus précisément, dans cette étude, les taux d’attaque chez les enfants âgés de 0 à 9 ans et de 10 à 19 ans étaient respectivement de 7,4 et 7,1%, contre 6% et 4,9% chez les enfants. groupes de 30 à 39 ans et de 40 à 49 ans, sans différence significative entre les groupes.

Tableau clinique “beaucoup plus doux”

“Ce qui semble clair dans toutes les séries, c’est queles enfants développent un cours clinique beaucoup plus doux,car en Chine, seulement 2,5% et 0,2% des mineurs détectés ont développé une maladie grave ou critique “, rapporte Santé, pour souligner que la légère clinique ou l’absence de symptômes chez les enfants est observée même avec une charge virale élevée e même en présence d’altérations radiologiques importantes.

En outre, dans une série de 2143 cas pédiatriques avec Covid-19 en Chine, cela corrobore les observations précédentes et a suggéré que la gravité est plus élevée à un âge plus jeune, bien que des cas confirmés et suspects aient été inclus dans la série, ce qui ne permet pas de différencier le nouveau coronavirus. et d’autres processus. Ces cas graves et critiques étaient plus fréquents dans le groupe des cas suspects que dans le groupe des cas confirmés, et il n’a pas été déterminé s’ils étaient tous dus au nouveau coronavirus.

En Espagne,Une série de 365 enfants suspects d’infection a été publiéeen raison du nouveau coronavirus, qui est allé dans 30 hôpitaux de la Communauté de Madrid, dont 41 étaient positifs, sans observer de différences entre les garçons et les filles. L’âge médian parmi les positifs était de 1 an, dont 25 (60%) ont été hospitalisés, quatre (10%) ont été admis aux soins intensifs pédiatriques et quatre (10%) ont eu besoin d’une assistance respiratoire.

De même, 67 pour cent des cas positifs n’avaient aucune maladie chronique sous-jacente et un seul cas de ceux qui avaient besoin d’une assistance respiratoire avait une condition de risque antérieure. Aucun patient n’est décédé et la première clinique de présentation était une infection des voies respiratoires supérieures (34%), de la fièvre (27%), une pneumonie virale (15%), une bronchiolite (12%), des symptômes gastro-intestinaux (5%), pneumonie bactérienne (5%) et asthme (2%).

En ce qui concerne le type de manifestations cliniques, biologiques et radiologiques de la population infantile avec Covid-19, une revue systématique qui comprend 38 études avec 1 117 patients recrutés, suggère qu’elles diffèrent de ce qui a été observé dans la population générale et suggèrent que la fièvre et les symptômes respiratoires ne doivent pas être considérés parmi les symptômes indicatifs de COVID-19 chez les enfants. Seulement 47,5 pour cent avaient de la fièvre et environ la moitié étaient des informations scientifiques et techniques bénignes.

“Cela pourrait conduire àsous-estimation des cas car certains ne répondraient pas aux définitions de caspour effectuer des tests de diagnostic. Certains des aspects qui sont discutés comme facteurs possibles qui pourraient rendre la clinique de la population infantile plus douce sont basés sur la réponse immunitaire de cette population et sur l’exposition au virus “, abandonne Sanidad dans le document.

